केरल: एएआई के प्रस्ताव के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्न ने हाईकोर्ट को वापस भेजा

तिरुअनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन और प्रबंधन अडाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को सौंपने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाईकोर्ट को भेज दिया है। दरअसल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने केरल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन और प्रबंधन अडाणी समूह को सौंपने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के खिलाफ राज्य सरकार ने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

Supreme Court asks Kerala High Court to decide on the plea of the Kerala Government against the decision of the Airport Authority of India (AAI) to hand over the operation and management of Thiruvananthapuram International Airport to Adani Enterprises Ltd. pic.twitter.com/3QdbAUjeOl