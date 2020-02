ईडी की कार्रवाई के खिलाफ विजय माल्या की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट मार्च में करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की याचिका पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई अगले आदेश स्थगित कर दिया है। माल्या ने यह याचिका भारत में अपनी संपत्ति जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के खिलाफ दायर की है।माल्या की याचिका पर अब होली की छुट्टियों के बाद मार्च में सुनवाई होगी।

Supreme Court adjourns the plea of liquor baron Vijay Mallya seeking a stay on the proceedings initiated by the Enforcement Directorate (ED) to declare him a fugitive economic offender and confiscate his assets. Matter to be heard in March after Holi break of the court. pic.twitter.com/JGmY1v2QZS