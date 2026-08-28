आज के दिन: राष्ट्रीय खेल दिवस आज, न्यूयॉर्क में भारतवंशियों को संबोधित करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत

न्यूयॉर्क में भारतवंशियों को संबोधित करेंगे मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में ‘यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशंस’ (सार्वभौमिक एकता समारोह) कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में पांच हजार से अधिक भारतवंशी अमेरिकियों के शामिल होने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के लिए आयोजित किया गया है। भागवत मंगलवार को ही अमेरिका पहुंचे थे। उनकी यह यात्रा आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर चलाए जा रहे वैश्विक संपर्क कार्यक्रम का हिस्सा है।