{"_id":"62178d3ed4515f5f7128fb37","slug":"supreme-court-directs-centre-to-file-affidavit-on-contemporaneous-data-for-providing-reservations-in-promotions","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट: सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी को पदोन्नति में आरक्षण के मामले में हुई सुनवाई, केंद्र को लफनामा दाखिल करने का निर्देश","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

सार जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की पीठ ने ने कहा कि वह 30 मार्च को दिल्ली और पंजाब-हरियाणा के हाई कोर्ट के फैसलों के बाद आए मामलों पर सुनवाई करेगी।

विस्तार

विज्ञापन



कोर्ट ने केंद्र को समसामयिक कैडर वार आंकड़ों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इससे पहले 28 जनवरी को शीर्ष कोर्ट ने एससी और एसटी को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए कोई भी मानदंड निर्धारित करने से इनकार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि एससी और एसटी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का निर्धारण राज्य की जिम्मेदारी है। कोर्ट के लिए इस तरह के मानदंड का निर्धारण न तो कानूनी है और ना ही उचित। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र को उपलब्ध समसामयिक आंकड़ों पर एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की पीठ ने ने कहा कि वह 30 मार्च को दिल्ली और पंजाब-हरियाणा के हाई कोर्ट के फैसलों के बाद आए मामलों पर सुनवाई करेगी।कोर्ट ने केंद्र को समसामयिक कैडर वार आंकड़ों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इससे पहले 28 जनवरी को शीर्ष कोर्ट ने एससी और एसटी को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए कोई भी मानदंड निर्धारित करने से इनकार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि एससी और एसटी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का निर्धारण राज्य की जिम्मेदारी है। कोर्ट के लिए इस तरह के मानदंड का निर्धारण न तो कानूनी है और ना ही उचित।

Supreme Court directs Centre to file affidavit on contemporaneous data for providing reservations in promotions