'न डरेंगे, न पीछे हटेंगे': गिरफ्तारी और जमानत के बीच अभिजीत दिपके का एलान, बोले- लंबी लड़ाई के लिए तैयार

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने रविवार को कहा कि सौरव दास और आशुतोष रांका के आने के बाद सभी लोग एक साथ बैठेंगे, आगे की रणनीति पर नए सिरे से विचार करेंगे और तय करेंगे कि अब आगे क्या करना है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी देखने को मिला है, उसमें गैरकानूनी गिरफ्तारियां और हिरासत में लिया जाना भी शामिल है। इन घटनाओं से साफ है कि उन्हें डराने और दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वे न तो डरने वाले हैं और न ही पीछे हटने वाले हैं। यह लंबी लड़ाई है और वे इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्हें उम्मीद है कि सौरव और आशु दोनों को आज रिहा कर दिया जाएगा। अभिजीत दिपके ने यह भी बताया कि वह कुछ कानूनी मामलों पर चर्चा करने के लिए वृंदा करात से मिलने जा रहे हैं।

#WATCH | Delhi: CJP founder Abhijeet Dipke says, "Once Saurav and Ashu come, we will gather, restrategize, and determine how to move forward. Given what we have witnessed over the past few days, including the illegal arrests and detentions, it is clear that there is an attempt to intimidate us. However, we will neither be intimidated nor back down. This is a long battle, and we are fully prepared for it. Hopefully, both of them will be released today. I am on my way to meet Vrinda Ma'am to discuss some legal matters regarding this." विज्ञापन October 18, 2026

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अभिजीत दिपके ने पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए साफ कहा कि गिरफ्तारियों और हिरासत में लिए जाने जैसी कार्रवाइयों के बावजूद उनका हौसला कम नहीं हुआ है। उनका मानना है कि इन घटनाओं के जरिए उन पर दबाव बनाने और उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, उन्होंने दो टूक कहा कि ऐसी कोशिशों से उनका इरादा नहीं बदलेगा और वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।अभिजीत दिपके ने उम्मीद जताई कि सौरव दास और आशुतोष रांका को आज रिहा कर दिया जाएगा। उनके आने के बाद सभी लोग एक साथ बैठकर अब तक के घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, ताकि आने वाले दिनों में किस तरह कदम बढ़ाने हैं, इस पर सबकी सहमति से फैसला लिया जा सके।अभिजीत दिपके ने बताया कि वह वृंदा मैम से मिलने जा रहे हैं। इस मुलाकात में कुछ कानूनी मामलों पर चर्चा की जाएगी। मौजूदा घटनाक्रम के बीच इस बैठक को आगे की कानूनी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।ये भी पढ़ें:अभिजीत दिपके के बयान से साफ है कि वह मौजूदा हालात को लंबी लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी दबाव में आकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल, सभी की नजरें सौरव दास और आशुतोष रांका की संभावित रिहाई और इसके बाद होने वाली बैठक पर टिकी हैं।