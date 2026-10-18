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'न डरेंगे, न पीछे हटेंगे': गिरफ्तारी और जमानत के बीच अभिजीत दिपके का एलान, बोले- लंबी लड़ाई के लिए तैयार

Sun, 18 Oct 2026 02:14 PM IST
प्रशांत तिवारी एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: प्रशांत तिवारी Updated Sun, 18 Oct 2026 02:14 PM IST
सार

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने रविवार को आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों में हुई गैरकानूनी गिरफ्तारियों और हिरासत की घटनाओं के जरिए उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, वे न तो डरेंगे और न ही पीछे हटेंगे।

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We will neither fear nor back down Abhijit Dipke declaration between arrest and bail Prepared for long battle
अभिजीत दिपके - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने रविवार को कहा कि सौरव दास और आशुतोष रांका के आने के बाद सभी लोग एक साथ बैठेंगे, आगे की रणनीति पर नए सिरे से विचार करेंगे और तय करेंगे कि अब आगे क्या करना है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी देखने को मिला है, उसमें गैरकानूनी गिरफ्तारियां और हिरासत में लिया जाना भी शामिल है। इन घटनाओं से साफ है कि उन्हें डराने और दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वे न तो डरने वाले हैं और न ही पीछे हटने वाले हैं। यह लंबी लड़ाई है और वे इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्हें उम्मीद है कि सौरव और आशु दोनों को आज रिहा कर दिया जाएगा। अभिजीत दिपके ने यह भी बताया कि वह कुछ कानूनी मामलों पर चर्चा करने के लिए वृंदा करात से मिलने जा रहे हैं।

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'डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे'
अभिजीत दिपके ने पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए साफ कहा कि गिरफ्तारियों और हिरासत में लिए जाने जैसी कार्रवाइयों के बावजूद उनका हौसला कम नहीं हुआ है। उनका मानना है कि इन घटनाओं के जरिए उन पर दबाव बनाने और उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, उन्होंने दो टूक कहा कि ऐसी कोशिशों से उनका इरादा नहीं बदलेगा और वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
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सौरव और आशु की रिहाई का इंतजार
अभिजीत दिपके ने उम्मीद जताई कि सौरव दास और आशुतोष रांका को आज रिहा कर दिया जाएगा। उनके आने के बाद सभी लोग एक साथ बैठकर अब तक के घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, ताकि आने वाले दिनों में किस तरह कदम बढ़ाने हैं, इस पर सबकी सहमति से फैसला लिया जा सके।

कानूनी मामलों पर चर्चा के लिए वृंदा मैम से मिलेंगे अभिजीत
अभिजीत दिपके ने बताया कि वह वृंदा मैम से मिलने जा रहे हैं। इस मुलाकात में कुछ कानूनी मामलों पर चर्चा की जाएगी। मौजूदा घटनाक्रम के बीच इस बैठक को आगे की कानूनी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।


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'यह लंबी लड़ाई है, हम पूरी तरह तैयार हैं'
अभिजीत दिपके के बयान से साफ है कि वह मौजूदा हालात को लंबी लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी दबाव में आकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल, सभी की नजरें सौरव दास और आशुतोष रांका की संभावित रिहाई और इसके बाद होने वाली बैठक पर टिकी हैं।

 

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