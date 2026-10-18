महाराष्ट्र: बीड में भीषण सड़क हादसा, कार और बस की टक्कर तुलजापुर जा रहे पांच श्रद्धालुओं की मौत

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ओंकार महादेव गिरी, उम्र - 24

गजानन महादेव नामदास, उम्र-38

मौली गजानन नामदास, उम्र-11

सोमनाथ बाडे, आयु - 23

अनिल आचार्य, आयु - 40

हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण के लिए जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है।जानकारी के अनुसार, माजलगांव का एक परिवार कार से तुलजापुर जा रहा था। इसी दौरान शिंदेवाड़ी जंक्शन के पास एक कार और बस की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार चकनाचूर हो गई। बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से राजमार्ग पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटनास्थल पर दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।इसी बीच, शिंदेवाड़ी क्षेत्र के ग्रामीण इस दुर्घटना से नाराज होकर राजमार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिंदेवाड़ी जंक्शन के पास सड़क पर बने जंप के कारण बार-बार दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने इस स्थान पर सुरक्षा उपाय करने की भी मांग की।ग्रामीणों के अनुसार, पिछले एक साल में इस राजमार्ग पर दुर्घटनाओं में लगभग 50 से 70 लोगों की जान जा चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और जन प्रतिनिधियों को समय-समय पर शिकायतें देने के बावजूद इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।लगातार हो रही दुर्घटनाओं और निर्दोष नागरिकों की मौत के कारण ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीण संबंधित प्रशासन से सड़क के ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं।