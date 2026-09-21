फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Crackdown drug networks: Amit Shah inaugurate ANTF conference tomorrow focus will tackling the drug menace.

नशे के नेटवर्क पर वार: अमित शाह करेंगे कल एएनटीएफ सम्मेलन का उद्घाटन, ड्रग्स की समस्या से निपटने पर रहेगा जोर

Mon, 21 Sep 2026 03:13 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Mon, 21 Sep 2026 03:13 PM IST
सार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को एएनटीएफ प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिवसीय सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी शामिल होंगे।

विज्ञापन
Crackdown drug networks: Amit Shah inaugurate ANTF conference tomorrow focus will tackling the drug menace.
अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में नारकोटिक्स कंट्रोल (2026-29) के विजन डॉक्यूमेंट पर हुई प्रगति और देश में नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए की गई कोशिशों पर ध्यान दिया जाएगा। यह जानकारी सरकारी बयान के अनुसार है। 
विज्ञापन


दो दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एएनटीएफ प्रमुखों के साथ-साथ संबंधित सरकारी विभागों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
विज्ञापन


बैठक में किस पर होगी चर्चा? 
इस बैठक में केंद्र सरकार के सप्लाई कम करने, मांग कम करने और नुकसान कम करने के उपायों को मजबूत करने की रणनीतियों की पहचान करने और उन्हें अपनाने पर भी चर्चा होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


बयान में क्या बताया गया है? 
बयान में कहा गया है, 'संयुक्त संकल्प, साझा जिम्मेदारी' की थीम पर आधारित यह कॉन्फ्रेंस हाल ही में जारी नारकोटिक्स कंट्रोल (2026-29) के विजन डॉक्यूमेंट में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की एएनटीएफ को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति और देश भर में ड्रग तस्करी और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए संबंधित हितधारकों की ओर से की गई पहलों और प्रयासों पर केंद्रित होगी।'

शाह ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए टीवी कमर्शियल भी जारी करेंगे। इसके साथ ही लखनऊ और देहरादून में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) जोन के नए कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखेंगे।

कितने सेशन आयोजित किए जाएंगे? 
कॉन्फ्रेंस के दौरान आठ टेक्निकल सेशन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विजन डॉक्यूमेंट के तहत संस्थागत तंत्र, ड्रग-तस्करी नेटवर्क और कार्टेल को खत्म करना, मांग कम करना और पुनर्वास, प्रवर्तन की प्रभावशीलता, प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग्स, अवैध खेती और वैकल्पिक फसलें, और डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी जांच शामिल हैं।


इसमें कहा गया है कि ये सेशन विजन डॉक्यूमेंट के चार रणनीतिक स्तंभों है।
1) प्रवर्तन, खुफिया जानकारी और संचालन।
2) प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग्स नियंत्रण। 
3) मांग और नुकसान में कमी और
4) क्षमता निर्माण और समन्वय के अनुरूप हैं।

बयान में कहा गया है कि इन चर्चाओं से भाग लेने वाले राज्यों, विभागों और एजेंसियों को अगले तीन वर्षों में देश भर में ड्रग तस्करी से निपटने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। बयान में कहा गया है, 'कार्यक्रम के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली एएनटीएफ  को सम्मानित भी किया जाएगा और साथ ही एनसीबी की नई वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी।'


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed