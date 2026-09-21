फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Build highways or animal shelters NHAI approaches Supreme Court over ₹7,000 crore expenditure what is the issu

हाईवे बनाएं या पशुओं के लिए शेल्टर होम: सात हजार करोड़ खर्च पर एनएचएआई पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, क्या है मामला?

Mon, 21 Sep 2026 02:55 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Mon, 21 Sep 2026 02:55 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा मवेशियों के लिए देशभर में शेल्टर बनाने के निर्देश को चुनौती देने एनएचएआई वाली की याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाने पर सहमति जताई है। एनएचएआई ने कहा कि शेल्टर बनाने पर करीब 7 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

विज्ञापन
Build highways or animal shelters NHAI approaches Supreme Court over ₹7,000 crore expenditure what is the issu
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की उस याचिका पर सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच बनाने पर सहमत हो गया, जिसमें देश भर में आवारा मवेशियों के लिए शेल्टर बनाने के निर्देश को चुनौती दी गई थी।
विज्ञापन


क्या है पूरा मामला? 
अथॉरिटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच से आग्रह किया कि जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली स्पेशल बेंच ने उन्हें शेल्टर बनाने का निर्देश दिया था, जबकि ये शेल्टर स्थानीय अधिकारियों को बनाने चाहिए।
विज्ञापन


सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा? 
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को देश भर में आवारा मवेशियों के लिए शेल्टर होम बनाने का निर्देश दिया गया था, जिस पर अथॉरिटी के अनुसार लगभग 7,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। उन्होंने कहा, 'हमारा कहना है कि यह काम स्थानीय जिला-स्तरीय प्रशासन को करना चाहिए। हम इसे पूरे देश में नहीं कर सकते।'
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने एनएचएआई की याचिका पर सुनवाई के लिए जस्टिस नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन. वी. अंजारिया वाली स्पेशल बेंच के पुनर्गठन की भी मांग की। सॉलिसिटर जनरल ने बेंच से कहा,' आवारा कुत्तों से जुड़ा एक मामला है। मैं एनएचएआई की ओर से एक याचिका दायर कर रहा हूं।'


सीजेआई ने क्या कहा? 
उन्होंने कहा कि जब तक सीजेआई विशेष रूप से निर्देश न दें, तब तक स्पेशल बेंच का गठन नहीं किया जा सकता। इस पर सीजेआई ने कहा, 'हम गठन करेंगे।' यह घटनाक्रम आवारा कुत्तों और मवेशियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान हुआ, जिसमें उनके प्रबंधन के उपाय और विभिन्न सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारियां शामिल थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed