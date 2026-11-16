'अब जमीन-हवा और समुद्र में नहीं लड़ी जाती जंग': नौसेना प्रमुख ने बताई चुनौतियां, कहा- भविष्य के लिए हम तैयार

नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सोमवार को कहा कि पिछले चार दशकों में भारतीय नौसेना में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि यह बल "आज के युद्धों के लिए तैयार" है और साथ ही भविष्य के संघर्षों के लिए भी सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा है।

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राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 'एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0' को संबोधित करते हुए, एडमिरल स्वामीनाथन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हाल के वर्षों में तेजी से होते भू-राजनीतिक बदलावों और तकनीकी उपलब्धियों ने संघर्ष के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया है।नौसेना प्रमुख ने कहा, 'पिछले चार दशकों में बहुत कुछ बदल गया है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि पिछले पांच वर्षों में ही बहुत कुछ बदल गया है, क्योंकि पिछले चार-पांच वर्षों में भू-राजनीति जिस तेजी से बदली है, वह वाकई चौंकाने वाली है। युद्ध के हर क्षेत्र में तकनीक कई रूपों में सामने आई है, और इस वजह से युद्ध और युद्ध-शैली का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है।उन्होंने कहा, 'किसी भी तरह के संघर्ष में शामिल पक्षों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसमें राज्य और गैर-राज्य पक्षों के साथ-साथ कई तरह के अन्य लोग भी शामिल हैं। ऐसा 'प्रौद्योगिकियों के लोकतंत्रीकरण' की प्रक्रिया के कारण हुआ है।'उन्होंने आगे कहा, 'दुनिया के आपस में जुड़े होने और पिछले तीन-चार दशकों में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की मुख्य विशेषता रहे वैश्वीकरण के कारण, आज बहुत सस्ती, बेहद शक्तिशाली और बहुउपयोगी तकनीकें आसानी से बाजार में उपलब्ध हैं, जिन्हें कोई भी खरीद सकता है। पूंजी, पैसा, लोग और तकनीकें दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आसानी से पहुंच सकती हैं। यही वजह है कि ये तकनीकें किसी के भी (चाहे वे अच्छे लोग हों या बुरे) खरीदने के लिए आसानी से उपलब्ध हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि नए हथियारों की भारी उपलब्धता ने युद्ध को कहीं अधिक जटिल बना दिया है।एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा, 'युद्ध अब सभी क्षेत्रों में फैल गया है। पारंपरिक रूप से हम कहते थे कि हम समुद्र, जमीन और हवा में लड़ते हैं। लेकिन अब हमने अपनी शब्दावली में तीन और आयाम जोड़ लिए हैं: हम साइबर क्षेत्र में लड़ते हैं, अंतरिक्ष में लड़ते हैं, और 'कॉग्निटिव' (संज्ञानात्मक/मानसिक) क्षेत्र में भी लड़ते हैं। इसके अलावा, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र में भी लड़ते हैं।'उन्होंने कहा, 'युद्ध अब हर तरह के क्षेत्रों में फैल गया है, तकनीकें दुनिया के हर कोने तक पहुंच गई हैं, और इस वजह से यह कहीं अधिक जटिल और तेज हो गया है।' सैन्य अभियानों में अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती भूमिका पर जोर देते हुए, एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि निगरानी उपग्रहों की तैनाती ने आधुनिक युद्धक्षेत्र को लगभग पारदर्शी बना दिया है।उन्होंने कहा, 'चूंकि सेनाओं के हर काम में अंतरिक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, इसलिए युद्धक्षेत्र लगभग पारदर्शी हो गया है। दुनिया भर में पृथ्वी पर नजर रखने के लिए तैनात किए गए निगरानी उपग्रहों की संख्या चौंकाने वाली है, और इसने युद्धक्षेत्र की पारदर्शिता को काफी बढ़ा दिया है। इसलिए, मैं कहूंगा कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है।'अपनी चार दशकों की सेवा पर चर्चा करते हुए, एडमिरल स्वामीनाथन ने हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के बेड़े की क्षमताओं में आए भारी उछाल के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इसी तरह की प्रगति पूरे भारतीय सशस्त्र बलों में भी देखने को मिल रही है।