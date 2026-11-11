भाजपा: दिवाली पर कांग्रेस के बयान को लेकर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहा विपक्ष

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भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 'जब देश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, तो राजनीति नए निचले स्तरों की ओर जाती दिख रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दिवाली को 'खुशियों की ईद' में बदल दिया। यह काफी हैरानी की बात है, क्योंकि कर्नाटक में - जहां से वे आते हैं - कन्नड़ भाषा में त्योहार के लिए 'उत्सव' या 'हब्बा' शब्द का इस्तेमाल होता है। फिर यह 'ईद' शब्द कहां से आ गया? इससे पता चलता है कि भारतीय धर्म और संस्कृति का किस हद तक अपमान किया जा सकता है। यह विपक्ष, खासकर कांग्रेस के आचरण में साफ झलकता है।'सुधांशु त्रिवेदी आगे कहते हैं, 'ये बयान कांग्रेस पार्टी की एक सुनियोजित भारत-विरोधी और हिंदू-विरोधी मानसिकता का जीता-जागता सबूत हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, जो कह रही है कि वे 12 दिसंबर को अयोध्या में 'शक्ति प्रदर्शन' करेंगे, तो हम यह बताना चाहेंगे कि असल में यह भारतीय जनता पार्टी, हमारी विचारधारा और भारतीय समाज की एकता का शक्ति प्रदर्शन है। अगर आप वहां जा रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि आप ऐसा करने के लिए मजबूर हैं, आपके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। मैं कह सकता हूं कि उस एकता की ताकत अब दिखाई दे रही है। अगर आप इस चुनाव में और भी अधिक एकता दिखाते हैं, तो ये 'चुनावी हिंदू' - जो अभी श्री राम लल्ला विराजमान का आशीर्वाद लेने गए हैं - वे अगले चुनाव तक खुद ही 'जय श्री राम' का नारा लगा रहे होंगे।'वे आगे कहते हैं, 'रामायण और महाभारत, दोनों का अंत दैवीय शक्तियों की राक्षसी शक्तियों पर जीत के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक स्त्री के सतीत्व की, स्वयं ईश्वर के देवत्व पर भी जीत के बारे में है। इसे टीएमसी के लोग, खासकर उनके 'जॉनी जॉनी यस पापा' वाले सदस्य, नहीं समझ पाएंगे।'सोनिया गांधी की किताब पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 'उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया और 'सुपर पीएम' बन गईं। दुनिया में आपको ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, जहां कोई प्रधानमंत्री का पद तो छोड़ दे, लेकिन कैबिनेट मंत्री का दर्जा ले ले। वह कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ 'नेशनल एडवाइजरी काउंसिल' (एनएसी) की अध्यक्ष बनीं। वह भी 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' (लाभ के पद) के तहत... मेरा मानना है कि ये सभी तथ्य देश की जनता के सामने हैं, और हर कोई जानता है कि उस शासनकाल में 'सुपर पीएम' और 'सुपर कैबिनेट' क्या थे।'