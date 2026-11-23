सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एक न्यायिक अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल करते समय बाहुबली बनने की कोशिश न करें। मामला एक आईपीएस अधिकारी और रोहतास के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) को अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए दोषी ठहराने और एक रुपये का जुर्माना लगाने से जुड़ा है। शीर्ष अदालत ने जज के कानून की समझ पर सवाल उठाए और उनके रवैये को बेहद आक्रामक बताया। अदालत ने यह भी कहा कि न्यायिक अधिकारी को अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र की सीमा समझनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें न्यायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भेजने की बात भी कही।

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बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-चार अनिल कुमार ने 29 सितंबर 2026 को तत्कालीन एसपी रौशन कुमार को दोषी ठहराया था।

विज्ञापन विज्ञापन मामला 2023 में निपटाए गए एक आपराधिक मुकदमे से जुड़ा था। इसमें झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था।

एसपी पर आरोप था कि उन्होंने अदालत के निर्देश के बावजूद जानबूझकर एफआईआर दर्ज नहीं कराई।

जज ने आईपीएस अधिकारी पर एक रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाया था।

उन्होंने बिहार के पुलिस महानिदेशक को एसपी की सेवा पुस्तिका में अदालत की टिप्पणियां दर्ज करने का निर्देश भी दिया था।

साथ ही केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के प्रशिक्षण में बदलाव करने की बात कही थी, ताकि उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप तैयार किया जा सके।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ बिहार के न्यायिक अधिकारी अनिल कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एसपी को एक रुपये का जुर्माना लगाने वाले उनके फैसले पर रोक लगा दी गई थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि जज की कानून को समझने की क्षमता हैरान करने वाली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत के सामने ही किसी व्यक्ति का थप्पड़ मारना, गाली देना या अदालत के निर्देश के बावजूद वहां से नहीं हटना अलग तरह का अपराध है। लेकिन अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज नहीं करना अपने आप में अदालत के सामने किया गया अपराध नहीं माना जा सकता। पीठ ने जज के फैसले और कार्रवाई के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए।



जज के अधिकार क्षेत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल उठाए?

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने पूछा कि क्या जज अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए जिलाधिकारी और एसपी को अदालत में बुला सकते थे और उनके पेश नहीं होने को अदालत के सामने किया गया अपराध मान सकते थे? उन्होंने कहा कि जज ने एसपी को बुलाया, उसी दिन उन्हें दोषी ठहराया और सजा भी सुना दी। पीठ ने इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि जज को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए और इस तरह के प्रयोग बंद करने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी जज के वकील से कहा कि न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल करते समय उनके मुवक्किल को बाहुबली की तरह व्यवहार करना बंद करना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने अनिल कुमार के कानून की समझ और न्यायिक कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाते हुए उन्हें राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भेजकर प्रशिक्षण देने की बात कही। पीठ ने भारतीय न्याय संहिता की प्रक्रिया से जुड़ी धारा 384 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 का दायरा समझने की जरूरत बताई। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारी को यह समझना होगा कि अदालत की अवमानना या अदालत के सामने अपराध होने की स्थिति किन मामलों में बनती है। केवल एफआईआर दर्ज करने के आदेश का पालन नहीं होने पर किसी पुलिस अधिकारी को उसी दिन अदालत के सामने अपराध करने का दोषी ठहराकर सजा देना उचित नहीं है। पटना हाईकोर्ट पहले ही एसपी पर लगाए गए एक रुपये के जुर्माने के आदेश पर रोक लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इसी आदेश को चुनौती दी गई थी।सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से साफ है कि अदालत न्यायिक अधिकारियों की शक्तियों के इस्तेमाल और उनके अधिकार क्षेत्र को लेकर गंभीर है। इस मामले में विवाद केवल एसपी पर लगाए गए एक रुपये के जुर्माने का नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया का भी है जिसके तहत उन्हें उसी दिन दोषी ठहराकर सजा सुनाई गई। अदालत ने जज को प्रशिक्षण देने की बात कही है और उनके कानूनी नजरिये पर कड़ी टिप्पणी की है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्यवाही और पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर होने वाला फैसला महत्वपूर्ण होगा।