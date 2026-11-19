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CJI Supreme Court Suryakant, CJI Kolkata HC -BJP goons physically pushing my car attacking with sticks, eggs while police are doing NOTHING to clear them. Police is instead telling me to leave . We had information this would happen and police were informed. In spite of this no steps were taken. — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) November 19, 2026

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महुआ मोइत्रा के मुताबिक, पुलिस हमलावरों को हटाने के बजाय उन्हें ही वहां से जाने के लिए कह रही थी। उन्होंने दावा किया कि पुलिस को पहले ही इस घटना की आशंका के बारे में बता दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि यह सब पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में करीब आधे घंटे तक चलता रहा, लेकिन पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि पुलिस हमलावरों को हटाने के बजाय उन्हें ही वहां से जाने के लिए कह रही थी। टीएमसी सांसद ने यह भी कहा कि उन्हें पहले से इस घटना की आशंका थी और पुलिस को इसकी जानकारी भी दी गई थी। इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की सुरक्षा में चल रहे उनके काफिले को भीड़ ने रोककर कार्यक्रम में बाधा डाली और हमला किया।महुआ मोइत्रा ने घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और जस्टिस दीपांकर दत्ता को संबोधित करते हुए सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनसे अंडों का सामना करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब उनकी कार पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि वह किसी तरह की अवमानना नहीं कर रही हैं। साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट से पूछा कि इस घटना पर क्या कार्रवाई की है।टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि वह लोकसभा की 78 महिला सांसदों में से एक हैं और उनके साथ इस तरह की घटना हो रही है। उन्होंने न्यायपालिका को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है और इसके बावजूद उनसे अवमानना की बात की जा रही है। महुआ ने जस्टिस दत्ता समेत संबंधित लोगों पर भी सवाल उठाए और कहा कि उन्हें इस पर शर्म आनी चाहिए।