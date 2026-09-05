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रील के चक्कर में वंदे भारत-तेजस पर पत्थरबाजी: बिहार के ये 12 शहर सबसे आगे; गिरफ्तार युवकों ने बताया ये कारण

Sat, 05 Sep 2026 09:43 PM IST
पवन पांडेय डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 05 Sep 2026 09:43 PM IST
सार

68 प्रतिशत आरोपियों की पहचान वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेनों में लगे कैमरों से ही की गई है। इसके अलावा गुरुवार और शनिवार-रविवार को पत्थर फेंकने के मामले ज्यादा दर्ज किए गए हैं।

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Stone-pelting at Vande Bharat and Tejas trains for social media reels: These 12 cities in Bihar top the list
देश में बढ़ रहा खतरनाक ट्रेंड - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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इन दिनों ट्रेनों पर पत्थरबाजी कर रील बनाने का खतरनाक ट्रेंड बढ़ रहा है। वंदे भारत, तेजस और जन शताब्दी जैसी आधुनिक ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे यात्रियों की सुरक्षा के साथ रेलवे के लिए भी खतरा बढ़ गया है। इस बीच बिहार में रेलवे और पुलिस ने ऐसे 12 जिलों में हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं, जहां रील बनाने के लिए ट्रेनों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। इनमें राजधानी पटना समेत भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, बेतिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सारण, गया, वैशाली और नवादा शामिल हैं। ट्रेनों में पत्थरबाजी के मामले शनिवार और रविवार यानी छुट्टी के दिनों में ज्यादा सामने आए हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे रील और वीडियो बनाने के लिए ट्रेनों पर पत्थर फेंकते थे। ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं अप्रैल में सबसे ज्यादा हुईं।
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रेलवे का कहना है, ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और यात्रियों की जान माल खतरे में डालने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में तीन से सात साल तक की सजा का प्रावधान है। सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाने के नाम पर यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती।
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हाल के वर्षों में कई राज्यों में ट्रेनों पर पत्थर फेंकने की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें बिहार से भी आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। इसी को देखते हुए बिहार पुलिस ने ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एक सप्ताह का विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के दौरान पत्थरबाजी वाले स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। आरपीएफ और जीआरपी वहां जागरूकता अभियान भी चला रही हैं। आम लोगों और नाबालिगों को इस अपराध और इसमें होने वाली सजा की जानकारी दी जा रही है। बिहार पुलिस का कहना है, पिछले पांच दिनों में इस मामले में 134 पत्थर फेंकने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 34 नाबालिग हैं। ट्रेन पर ईट पत्थर फेंकने वाले सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
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बिहार पुलिस मुख्यालय की समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि,गिरफ्तार आरोपियों में करीब 68 प्रतिशत की पहचान वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेनों में लगे कैमरों से ही की गई है। इसके अलावा गुरुवार और शनिवार-रविवार को पत्थर फेंकने के मामले ज्यादा दर्ज किए गए हैं। गिरफ्तार उपद्रवियों से पूछताछ में ज्यादातर ने बताया कि वे रील बनाने और दोस्तों के साथ मनोरंजन के लिए ऐसा करते थे।
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