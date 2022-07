West Bengal: TMC विधायक के बिगड़े बोल, बोले- श्रीलंका संकट की तरह पीएम मोदी भी इस्तीफा देंगे और भाग जाएंगे

भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के हाल बेहाल हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया है। इस बीच ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने देश छोड़ दिया है। श्रीलंका में जारी आर्थिक और राजनैतिक संकट के बीच, कोलकाता में टीएमसी विधायक इदरीस अली ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ जो कुछ भी हुआ, वह यहां पीएम मोदी के साथ होगा।

#WATCH | West Bengal: Whatever happened with the President of Sri Lanka, will happen with PM Modi here. Looking at the things in India, PM Modi is a total failure...it will be even worse here. PM Modi will also resign and flee: TMC MLA Idris Ali in Kolkata pic.twitter.com/ailsU5jfgm