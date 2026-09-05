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एसआरसीसी के 100 साल पूरे: पीएम मोदी बोले- इस यात्रा में कॉलेज ने पीढ़ियों को गढ़ा; उज्ज्वल भविष्य से जोड़ा

Sat, 05 Sep 2026 07:37 PM IST
राकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Sat, 05 Sep 2026 07:37 PM IST
सार

एसआरसीसी आज अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम सात बजे शताब्दी समारोह में शामिल हुए। वह 2013 के बाद करीब 13 साल में पहली बार एसआरसीसी लौट रहे हैं और इस बार प्रधानमंत्री के तौर पर पहुंचें। शिक्षक दिवस के मौके पर होने वाला यह कार्यक्रम शिक्षा और युवाओं के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।
 

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नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी एसआरसीसी का आज शताब्दी समारोह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम सात बजे समारोह में शामिल हुए। इस समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो का सहारा लिया और बच्चों से बात भी की। शिक्षक दिवस के दिन हो रहे इस समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि इस शताब्दी समारोह के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि साथियों जब कोई इंसान 100 वर्ष का होता है तो उसे अनुभव का खान कहा जाता है, लेकिन जब कोई संस्थान 100 वर्ष पूरे करता है तो वह उपलब्धियों का महासागर हो जाता है। 
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अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है। उन्हें उज्ज्वल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा, और जो निकले वे गढ़े हुए निकले। इस कॉलेज की यात्रा दरियागंज के एक छोटे से संस्थान से शुरू हुई थी। आज वही छोटा कॉलेज एक विशाल वृक्ष बन चुका है। एक ऐसा विशाल वृक्ष जिसने कई पीढ़ियों को छांव दी और अपनी शीतलता से समृद्ध किया है। आज भी डीयू में कोई पूछता है कि कौन सा कॉलेज तो एसआरसीसी कहना ही काफी है।
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यहां के एल्युमनाई ओजी हैं: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, एसआरसीसी के एल्युमनाई भी बहुत खास रहे हैं। आपकी भाषा में कहूँ तो यहाँ के एल्युमनाई ‘OG’ हैं। उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है और दुनिया भर में देश का मान बढ़ाया है। इनमें से कुछ एल्युमनाई के साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला है। हमारे स्वर्गीय अरुण जेटली जी यहीं से पढ़े थे। मैं कह सकता हूँ कि शायद हमारी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, जिसमें उन्होंने एसआरसीसी से जुड़ा कोई किस्सा न सुनाया हो।


पीएम मोदी ने कॉलेज के बारे में क्या कहा?
कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संस्थान की विरासत और योगदान की तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एसआरसीसी ने अकादमिक उत्कृष्टता और संस्थान निर्माण के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने यह भी कहा कि कॉलेज ने कारोबार, सार्वजनिक जीवन और समाज में योगदान देने वाली कई पीढ़ियों के नेताओं को तैयार किया है। एसआरसीसी का शताब्दी समारोह पांच सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन हो रहा है। इस दिन देश शिक्षकों और शिक्षाविदों के योगदान को याद करता है। ऐसे में कॉलेज की 100 साल की शैक्षणिक यात्रा का यह समारोह और महत्वपूर्ण हो जाता है।

क्या इस कार्यक्रम को खास बना रहा है?
एसआरसीसी ने 1926 में सफर शुरू किया था। अब यह संस्थान अपने 100 साल पूरे कर रहा है। इस दौरान कॉलेज ने शिक्षा, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। एसआरसीसी दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रमुख कॉलेज है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में गिना जाता है। पीएम मोदी की वापसी से क्या संदेश निकलेगा? प्रधानमंत्री का एसआरसीसी पहुंचना कॉलेज की शताब्दी के लिहाज से बड़ा अवसर है। 2013 के बाद उनका दोबारा परिसर पहुंचना इस कार्यक्रम को और खास बना रहा है। अब सबसे ज्यादा नजर इस बात पर रहेगी कि शताब्दी समारोह के मंच से प्रधानमंत्री छात्रों और शिक्षा जगत को क्या संदेश देते हैं।

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर: बच्चों से की बातचीत, एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में लिया हिस्सा
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