'इटैलियन चश्मा उतारकर देखिए भारत की तरक्की': सोनिया गांधी को भाजपा की नसीहत; इमरजेंसी पर भी घेरा; विवाद क्यों?

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सोनिया गांधी ने अपनी आने वाली किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के विमोचन से पहले अंग्रेजी अखबार 'द हिंदू' को साक्षात्कार दिया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में देश के लोकतंत्र, संस्थाओं और सामाजिक ताने-बाने को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की व्यवस्था को गहरा नुकसान हुआ है। यहां तक कि मोदी सरकार के जाने के बाद भी देश की संस्थाओं और व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में समय लगेगा। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि अब लोग इस नुकसान को समझने लगे हैं और उनमें बेचैनी बढ़ रही है।सोनिया गांधी के बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता तरुण चुघ ने कहा कि सोनिया गांधी को 'इटैलियन चश्मा' उतारकर भारत की तरक्की देखनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है और भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। चुघ ने कहा, 'अगर आप अपना इटैलियन चश्मा उतार देंगी तो आपको भारत की असली तस्वीर दिखाई देगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और 7.8 प्रतिशत की जीडीपी विकास दर के साथ आगे बढ़ता भारत नजर आएगा।' भाजपा सांसद ने यह भी कहा कि देशभर में आस्था की नई लहर दिखाई दे रही है, लेकिन सोनिया गांधी इसे पचा नहीं पा रही हैं।तरुण चुघ ने कहा कि सोनिया गांधी को अपनी किताब में कांग्रेस शासन के दौरान सामने आए कथित घोटालों का भी जिक्र करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के इतिहास पर जाति, धर्म और वोट बैंक की राजनीति के जरिए देश को बांटने का आरोप लगाया।चुघ ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान सामने आए विभिन्न घोटालों पर सोनिया गांधी अपनी किताब में क्या लिखेंगी? बटला हाउस मुठभेड़ में आतंकी के मारे जाने के बाद सोनिया गांधी के कथित तौर पर रोने को लेकर चुघ ने सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ था? भारतीय सैनिकों की शहादत पर सोनिया गांधी ने अब तक कोई बयान क्यों नहीं दिया? 1984 के सिख विरोधी दंगों और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 'जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है' वाले बयान पर वह क्या कहेंगी? बोफोर्स तोप सौदे में कथित दलाली और इसमें शामिल लोगों को लेकर वह क्या लिखेंगी?चुघ ने आगे कहा कि भोपाल गैस त्रासदी के आरोपियों को देश से बाहर जाने की अनुमति कैसे मिली और इसके पीछे किसका हाथ था? भारतीय संस्कृति को कभी बीमारी तो कभी संक्रमण बताने वाले बयानों पर सोनिया गांधी का क्या रुख है? चुघ ने आरोप लगाया कि भाजपा और एनडीए सरकार के दौरान सनातन धर्म के प्रति बढ़ती आस्था को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि भारत ऋषियों, संतों, तपस्वियों और साधना की भूमि है और हमेशा ऐसा ही रहेगा।सोनिया गांधी ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को सांविधानिक प्रक्रिया के तहत उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों पर रोक लगी थी और बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार भी निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, यह सब सांविधानिक तरीके से हुआ था। सोनिया गांधी ने कहा कि बाद में उन्हें इस बात की गंभीरता समझ आई कि उस समय वास्तव में क्या हो रहा था।उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नजरिये से उस दौर को देखने की कोशिश भी की। सोनिया के मुताबिक, उस समय हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक परिवहन को आग लगाई जा रही थी। बड़े पैमाने पर अशांति फैली हुई थी। यहां तक कि नौकरशाही और सशस्त्र बलों से सरकारी आदेश नहीं मानने की अपील भी की गई थी। सोनिया ने कहा कि इंदिरा गांधी तेजी से बिगड़ते हालात से निपटने की कोशिश कर रही थीं।भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोनिया गांधी पर इमरजेंसी को सही ठहराने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि सोनिया गांधी इंदिरा गांधी को पीड़ित के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका जनसंपर्क अभियान सच्चाई को नहीं छिपा सकता। भंडारी ने इमरजेंसी लगाने और 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी-वाड्रा परिवार को देश ने माफ नहीं किया है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने सोनिया गांधी पर वोट बैंक की राजनीति करने और हिंदुओं के प्रति विरोध रखने का आरोप लगाया।