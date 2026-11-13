सोनिया गांधी की किताब का किस्सा: कौन थी चार्ल्स शोभराज की वह साथी, जिसके लिए इंदिरा ने जेल में भिजवाया खाना?

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सोनिया बताती हैं कि क्रिसमस उनके परिवार के लिए हमेशा खास दिन रहा है। जब इंदिरा जेल में थीं, तब सोनिया उनके लिए घर का बना खाना लेकर गई थीं। इंदिरा ने उनसे कहा कि एक ऑस्ट्रेलियाई महिला कैदी के लिए भी अतिरिक्त खाना ले आएं। यह महिला चार्ल्स शोभराज की साथी थी। उसे थाईलैंड, नेपाल व भारत में पर्यटकों की हत्या का दोषी ठहराया था। एजेंसीसोनिया के अनुसार, उनकी सास को उस ऑस्ट्रेलियाई महिला पर दया आ गई थी। जेल में इंदिरा के साथ समय बिताने के बाद सोनिया ने राजीव और बच्चों के साथ दोपहर का खाना खाया। खास बात यह रही कि अगले ही दिन इंदिरा जेल से रिहा हो गईं और घर लौट आईं।सोनिया गांधी ने किताब में उस युवती का नाम नहीं लिखा है, बल्कि उसे एक 'ऑस्ट्रेलियाई लड़की' के रूप में याद किया है। हालांकि, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुलाई 1976 में चार्ल्स के साथ उसकी कनाडाई प्रेमिका मैरी-आंद्रे लेक्लर्क को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में रखा गया था। वह अक्सर चोरी किए गए ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट का इस्तेमाल कर यात्रा करती थी।कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मेरी मां को अपनी किताब में सच बताने का पूरा अधिकार है। भाजपा की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका ने कहा, सोनिया गांधी अपनी कहानी बता रही हैं। मैं खुश हूं कि भाजपा नेता उसे पढ़ रहे हैं। भाजपा ने आरोप लगाया था कि सोनिया ने किताब में आपातकाल को सही ठहराने और सिख विरोधी दंगों में दिवंगत पति राजीव गांधी को आरोपों से बचाने की कोशिश की है।