कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब को लेकर महाराष्ट्र में विवाद बढ़ता जा रहा है। वीर सावरकर पर की गई टिप्पणियों को लेकर शिवसेना ने विरोध जताया और किताब की पन्ने फाड़े। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम और राष्ट्रीय सचिव शाइना एनसी ने मुंबई में बयान जारी कर किताब के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई। शिवसेना नेताओं ने प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स से किताब के पेज नंबर 201 और 443 हटाने की मांग की है।

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#WATCH | Mumbai: Shiv Sena leaders Shaina NC, Sanjay Nirupam, Anand Dubey and others protested against Sonia Gandhi's book Belonging, accusing it of whitewashing history and denigrating Veer Savarkar. During the demonstration, they tore pages from the book and demanded that publisher HarperCollins remove passages on pages 201 and 443 विज्ञापन विज्ञापन — ANI (@ANI) November 18, 2026

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena spokesperson Sanjay Nirupam says, "At that time, there was a huge uproar and massive protest in Parliament, and that protest reached all the way to Mumbai, angering even Shiv Sena Pramukh Balasaheb Thackeray. The Shiv Sena Pramukh held immense reverence in his heart for Veer Savarkar. There was such widespread protest—as Tai showed you in the photograph—that we held an agitation at Shivaji Park, where the Shiv Sena Pramukh himself struck an effigy of Mani Shankar Aiyar with slippers. Such was our love for Savarkar, and such was our rebellion against the hatred that the Congress harbored toward Veer Savarkar... However, today, those who claim to be the heirs of Balasaheb ji—our question to them, as Tai also asked, is: where are you? Sonia Gandhi is writing nonsense against Veer Savarkar in her book and defaming him. She is insulting a man who spent 11 years living a life full of agony and torture in jail... On page number 201, Sonia Gandhi has insulted Veer Savarkar. We condemn this book..." — IANS (@ians_india) November 18, 2026

शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा कि वीर सावरकर को लेकर पहले भी बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ था। उनके मुताबिक, उस समय संसद में विरोध हुआ था और इसका असर मुंबई तक पहुंचा था। निरुपम ने बालासाहेब ठाकरे का जिक्र करते हुए कहा कि उनके मन में सावरकर के प्रति बहुत सम्मान था।उन्होंने दावा किया कि शिवाजी पार्क में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान बालासाहेब ठाकरे ने मणिशंकर अय्यर के पुतले पर चप्पल मारी थी। निरुपम ने सवाल उठाया कि आज जो लोग खुद को बालासाहेब ठाकरे की विरासत का उत्तराधिकारी बताते हैं, वे इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि किताब के पेज 201 पर सावरकर के बारे में अपमानजनक बातें लिखी गई हैं। निरुपम ने सावरकर के जेल जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 11 साल तक जेल में यातनाएं झेलीं। शिवसेना इस किताब की निंदा करती है।शिवसेना की राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता शाइना एनसी ने कहा कि सोनिया गांधी ने किताब में सावरकर को हिंदुत्व को लेकर बहिष्कारवादी बताया है। उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे सावरकर को हिंदुत्व की आत्मा मानते थे। शाइना एनसी ने कहा कि सावरकर ने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया और जेल में लंबा समय बिताया। उन्होंने सवाल किया कि सोनिया गांधी को उनके बलिदान पर टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया?शाइना ने आरोप लगाया कि किताब के पेज 201 और 443 में इस्तेमाल किए गए शब्दों से ऐसा चित्र पेश किया गया है, मानो भारत में कोई फासीवादी हिंदू शासन रहा हो। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का अर्थ सभी के साथ न्याय करना और किसी का तुष्टीकरण नहीं करना है। उन्होंने प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स से दोनों पन्नों को हटाने की मांग करते हुए कहा कि सावरकर के योगदान और बलिदान को इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता।इस दौरान संजय निरुपम ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिए गए बयान को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को अच्छा बताया है।निरुपम ने दावा किया कि भारत की GDP वृद्धि दर 7.7 फीसदी से अधिक है और देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी धरती पर भारत की अर्थव्यवस्था की आलोचना करना देश के हितों के खिलाफ है। निरुपम ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के बयानों से ऐसा लगता है कि उन्हें देश से प्रेम नहीं है या वे विदेशी एजेंसियों के इशारे पर काम कर रहे हैं।