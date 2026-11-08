शिवकाशी: पटाखों की चमक कुछ सेकंड की, लेकिन उसे तैयार करने का संघर्ष पूरे साल का, माचिस बनाने से हुई थी शुरूआत

दिवाली की रात आसमान में एक पटाखा फूटता है। कुछ पल के लिए अंधेरा पीछे हटता है। रंग बिखरते हैं, बच्चे उछलते हैं, कैमरे चमकते हैं। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। राख जमीन पर गिरती है और लोग अगले पटाखे की प्रतीक्षा करने लगते हैं। लेकिन इस कुछ सेकंड की चमक के पीछे तमिलनाडु का एक शहर है- शिवकाशी। देश के घरों में जब दीपावली की तैयारी शुरू होती है, यह शहर महीनों पहले से उत्सव मनाने में जुट जाता है। यहां रोशनी आसमान में नहीं, कारखानों, दुकानों और पैकिंग के डिब्बों में आकार लेती है। पटाखों के डिब्बों पर छपी चमकदार तस्वीरों के पीछे उन कामगारों की दुनिया है, जिनके लिए दीपावली कोई एक रात नहीं, बल्कि पूरे साल चलने वाला काम है।

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