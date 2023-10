Andhra Pradesh: नारा लोकेश SIT के कार्यालय पहुंचे, अमरावती इनर रिंग रोड घोटाले मामले में हो रही पूछताछ

अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में टीडीपी नेता और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कल सीआईडी ने पूछताछ की तो वहीं, आज एसआईटी कार्यालय पहुंचे हैं।

बताया जा रहा है कि तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के महासचिव नारा लोकेश इनर रिंग रोड मामले की जांच में शामिल होने के लिए अमरावती में विशेष जांच दल (एसआईटी) कार्यालय पहुंच गए हैं।

#WATCH | Andhra Pradesh: Telugu Desam Party General Secretary Nara Lokesh arrives at the SIT office in Amaravati to join the investigation into the Inner Ring road case. pic.twitter.com/U1sVkW1S5k