असम में खौफनाक वारदात: घर में पड़ा था महिला का सड़ा गला शव, फ्रिज में रखा था कटा हुआ सिर; पुलिस को किस पर शक?

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मृतक महिला, रिया तालुकदार, एक बुटीक में काम करती थी और उसका पति कैब ड्राइवर था। एक अधिकारी ने बताया कि रविवार रात पड़ोसियों ने घर से आ रही बदबू की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फर्श पर बिना सिर वाला शव और फ्रिज में कटा हुआ सिर पाया।पुलिस अधिकारी ने कहा, 'हत्या 24 से 48 घंटे पहले हुई थी क्योंकि शव सड़ने लगा था। कटा हुआ सिर रेफ्रिजरेटर के अंदर पॉलीथीन की थैली में मिला।' इस मामले में मुख्य संदिग्ध माने जा रहे पति ने कथित तौर पर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। अधिकारी ने आगे बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।