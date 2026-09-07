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Hindi News ›   India News ›   Assam Woman decomposing body found in house, severed head kept in fridge; whom does the police suspect?

असम में खौफनाक वारदात: घर में पड़ा था महिला का सड़ा गला शव, फ्रिज में रखा था कटा हुआ सिर; पुलिस को किस पर शक?

Mon, 07 Sep 2026 11:37 AM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, गुवाहाटी।
पीटीआई, गुवाहाटी। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Mon, 07 Sep 2026 11:37 AM IST
सार

गुवाहाटी के बेल्टोला इलाके में एक घर से महिला का सिर कटा सड़ा-गला शव घर से बरामद हुआ। उसका कटा हुआ सिर प्लास्टिक की थैली में लपेटकर फ्रिज में रखा था। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस पहुंची। हत्या 24 से 48 घंटे पहले होने का अनुमान है।

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Assam Woman decomposing body found in house, severed head kept in fridge; whom does the police suspect?
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गुवाहाटी के बेल्टोला इलाके में एक घर से एक महिला का आंशिक रूप से सड़ा-गला और सिर कटा शव बरामद किया गया। वहीं,  प्लास्टिक की थैली में लिपटा उसका सिर रेफ्रिजरेटर में मिला। यह जानकारी पुलिस ने सोमवार को दी। 
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पुलिस को कैसे पता चला? 
मृतक महिला, रिया तालुकदार, एक बुटीक में काम करती थी और उसका पति कैब ड्राइवर था। एक अधिकारी ने बताया कि रविवार रात पड़ोसियों ने घर से आ रही बदबू की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फर्श पर बिना सिर वाला शव और फ्रिज में कटा हुआ सिर पाया।
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पुलिस अधिकारी ने क्या बताया? 
पुलिस अधिकारी ने कहा, 'हत्या 24 से 48 घंटे पहले हुई थी क्योंकि शव सड़ने लगा था। कटा हुआ सिर रेफ्रिजरेटर के अंदर पॉलीथीन की थैली में मिला।' इस मामले में मुख्य संदिग्ध माने जा रहे पति ने कथित तौर पर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। अधिकारी ने आगे बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
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