Shinde vs Uddhav: शिंदे का उद्धव को जवाब, कहा- 'कटप्पा' का भी स्वाभिमान था, आपकी तरह दोहरा मापदंड नहीं था

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) के एमएमआरडीए मैदान में शिवसेना की पारंपरिक दशहरा रैली की। शिवसेना के शिंदे गुट ने खुद को असली शिवसेना और बाला साहेब का वारिस बताया। खास बात यह भी रही कि उद्धव के भाई जयदेव ने मुख्यमंत्री शिंदे के साथ दशहरा रैली में मंच साझा किया। साथ में उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े भाई दिवंगत बिंदूमाधव ठाकरे के बेटे निहार भी रैली में मौजूद थे। इनके अलावा शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के 27 साल तक करीबी सहयोगी रहे चंपा सिंह थापा भी रैली में मौजूद थे।

#WATCH | Maharashtra: Shiv Sena (Uddhav Thackeray faction) performs 'Ravan Dahan' at Shivaji Park in Mumbai, on the occasion of #Dussehra pic.twitter.com/NrESJIGE67