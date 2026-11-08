बाबरी विध्वंस पर क्यों रोई थीं सोनिया गांधी?: भाजपा के आरोपों पर उदित राज ने दिया जवाब- देश के लिए भावुक थीं

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उदित राज ने कहा कि यह मुद्दा बाबरी मस्जिद से कहीं बड़ा है। उन्होंने कहा, 'मस्जिद का विध्वंस बेशक एक दुखद घटना थी। सोनिया गांधी की चिंता देश के सामाजिक ताने-बाने को लेकर थी। इस देश में 25 से 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं।' उदित राज ने कहा, 'अगर इतनी बड़ी आबादी को नफरत की नजर से देखा जाएगा और उसे मुख्यधारा से अलग रखा जाएगा और निशाना बनाया जाएगा, तो इसका असर भारत की प्रगति पर पड़ेगा। वह देश के लिए रो रही थीं और उस समय देश की स्थिति को लेकर भावुक थीं।'अपनी संस्मरण किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के विमोचन से पहले हाल ही में एक इंटरव्यू में सोनिया गांधी ने 1992 में टीवी पर बाबरी मस्जिद का विध्वंस देखते हुए रो पड़ने की बात याद की थी। उनकी इस टिप्पणी को लेकर भाजपा ने आलोचना की थी। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शनिवार को कहा था कि भारतीय टेलीविजन पर पूरे दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस का सीधा प्रसारण नहीं हो रहा था। उन्होंने उस फुटेज के स्रोत को लेकर स्पष्टीकरण मांगा, जिसे देखकर कथित तौर पर सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे।त्रिवेदी ने सवाल किया कि सोनिया गांधी की सहानुभूति राम जन्मभूमि के साथ थी या मस्जिद के साथ? उन्होंने यह भी पूछा कि जो पार्टी कभी महात्मा गांधी के रामराज्य के विचार की बात करती थी, वह अब कथित तौर पर बाबर की विरासत का हवाला क्यों दे रही है?उदित राज ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार को डबल इंजन या ट्रिपल इंजन नहीं, बल्कि 'क्वाड्रपल इंजन' सरकार कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'ऐसा ही होगा। भाजपा जितनी ज्यादा जगहों पर सत्ता में आएगी, देश को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। स्थानीय सरकार यानी नगर निगम, राज्य सरकार, उपराज्यपाल और केंद्र सरकार- सभी उसके नियंत्रण में हैं। इसके बावजूद हालात बिगड़ रहे हैं। वे बार-बार झूठ बोलकर सरकार चलाते रहते हैं।'