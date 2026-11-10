आरजी कर वित्तीय अनियमितता मामला: संदीप घोष फिर से ईडी के समन पर नहीं हुए पेश, दूसरी बार पूछताछ से बनाई दूरी

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यह दूसरी बार है जब घोष ईडी के साल्ट लेक ऑफिस में पेश नहीं हुए। इससे पहले, उन्हें चार नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उस दिन भी वे नहीं पहुंचे और ईडी अधिकारियों से पेश होने के लिए और समय मांगा।ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) आरजी. कर अस्पताल से जुड़े करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के मामले में अलग-अलग लेकिन एक साथ जांच कर रहे हैं। सीबीआई ने इस मामले के सिलसिले में 2024 में संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। शुरुआत में वे सीबीआई की हिरासत में रहे और बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जहां वे कुछ समय तक रहे। इस साल 15 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।ईडी के समन ने इस मामले को फिर से चर्चा में ला दिया है। अगस्त 2024 में अस्पताल परिसर में एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद कई करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया। इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर आक्रोश और विरोध-प्रदर्शन हुए।आरोप है कि अस्पताल के बैंक खाते से सरकारी फंड को अवैध रूप से उन प्रभावशाली वेंडरों और ठेकेदारों के खातों में ट्रांसफर किया गया, जो घोष के करीबी थे। इन आरोपों के बाद, सीबीआई की कोलकाता एंटी-करप्शन ब्रांच के अधिकारियों ने 24 अगस्त 2024 को मामला दर्ज किया और पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया।बाद में, घोष ने जमानत के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग का सीधा असर लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है। जज ने यह भी चिंता जताई कि अगर घोष को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अपने राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल करके वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद घोष सुप्रीम कोर्ट गए, जहां से उन्हें 15 अक्तूबर को जमानत मिल गई। ईडी की पूछताछ, संस्थान से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच का ही एक हिस्सा होगी।