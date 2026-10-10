'सवालों के जवाब दे सरकार, लाठियां नहीं': दिल्ली को किले में बदलने पर भड़के शशि थरूर; सीईसी को ऐसे घेरा

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थरूर ने कहा, 'सरकार को जवाब देने चाहिए, लाठियां नहीं; अभिव्यक्ति की आजादी देनी चाहिए, दमन नहीं। बैरिकेड लगाने से चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा बहाल नहीं होगा। जनता के सवालों के जवाब जितनी जल्दी दिए जाएंगे, शांति उतनी ही जल्दी लौटेगी।'शशि थरूर ने कहा कि वह रात दो बजे के बाद राष्ट्रीय राजधानी लौटे और दिल्ली में इस तरह की सख्ती पहले शायद ही कभी देखी हो। उन्होंने शहर में सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों और आम लोगों की आवाजाही पर लगी पाबंदियों को लेकर सवाल उठाए।थरूर के मुताबिक, दिल्ली में हर कुछ सौ मीटर पर जांच चौकियां बनाई गई हैं और सड़कों पर कंक्रीट के अवरोध तथा नुकीली पट्टियां लगाई गई हैं। उन्होंने दावा किया कि शहर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के करीब 22 हजार जवान तैनात किए गए हैं। थरूर ने 250 ट्रेनें रद्द होने और 45 मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने का भी जिक्र किया।उन्होंने कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में युवाओं को उनके घरों और सड़कों से हिरासत में लिए जाने की खबरें हैं। उनके मुताबिक, यह सब चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाले नागरिकों को रोकने के लिए किया जा रहा है।कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राजधानी के बीचोंबीच इंटरनेट सेवाएं बंद करने और लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने को बेहद पिछड़ा और दमनकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर को इसलिए तय किया गया था, ताकि लोग दिल्ली के केंद्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा सकें। लेकिन अब वहां जाने वाली सड़कों को भी बंद कर दिया गया है।उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि शहर को सुरक्षित बनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में जवान और इतनी तत्परता क्यों नहीं दिखाई देती। थरूर ने कहा कि जब राजधानी में महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत होती है, तब यह असाधारण व्यवस्था कहां चली जाती है?कांग्रेस सांसद ने दिल्ली में लगाए गए प्रतिबंधों को ‘Emer-GenZ’ नाम दिया। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करना होगा। साथ ही सवाल उठाया कि अगर प्रदर्शनकारी सोमवार को फिर लौटते हैं, तो क्या अधिकारी दोबारा पूरी राजधानी को बंद कर देंगे? थरूर ने कहा कि देश के युवाओं को इस तरह के अघोषित आपातकाल से बेहतर व्यवहार मिलना चाहिए।