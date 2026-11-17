एनवीडिया को दुनिया की बड़ी एआई कंपनियों में शामिल करने वाले जेनसन हुआंग इन दिनों एक बड़े विवाद के केंद्र में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनका चीनी कारोबारी महिला एलिस हुआंग के साथ रिश्ता अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की जांच के दायरे में आया है। एलिस पर चीन के लिए जासूसी करने और प्रतिबंधित चिप्स की सप्लाई से जुड़े मामलों में संदेह जताया गया है। हालांकि, चीन ने जासूसी के इन आरोपों को खारिज किया है और इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इन विवादों के बीच जेनसन हुआंग ने एनवीडिया के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है।

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हालांकि, इस बीच एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर एक छोटी-सी चिप के लिए दुनिया के ताकतवर देश इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? आपको बता दें कि आज के दौर में चिप सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर चलाने वाला पुर्जा नही रह गया है बल्कि यह किसी देश की आर्थिक और सैन्य ताकत का अहम हिस्सा बन चुका है। स्मार्टफोन, कार, सैटेलाइट, मिसाइल, लड़ाकू विमान, ऑटोनॉमस हथियार और एआई सुपरकंप्यूटर तक में इसका इस्तेमाल हो रहा है। खासतौर पर एडवांस्ड एआई चिप्स की मदद से बेहद जटिल गणनाएं कुछ ही समय में की जा सकती हैं। यही वजह है कि अमेरका और चीन जैसे देश इस टेक्नोलॉजी पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। वहीं जिस देश के पास आधुनिक चिप बनाने की तकनीक और उनकी सप्लाई पर नियंत्रण होगा उसे टेक्नोलॉजी की दौड़ में बड़ी बढ़त मिल सकती है। इसी रणनीतिक महत्व के कारण चिप डिजाइन, उत्पादन और निर्यात से जुड़ी जानकारी देशों के लिए बेहद संवेदनशील बन गई हैं।सेमीकंडक्टर चिप्स की अहमियत सिर्फ आम लोगों के इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स तक सीमित नहीं है। किसी देश की सैन्य ताकत भी काफी हद तक इन पर निर्भर करती है। आधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल, रडार और दूसरे रक्षा उपकरणों में इन चिप्स का इस्तेमाल होता है। अगर किसी देश को एडवांस्ड चिप्स की सप्लाई नहीं मिलती या उन्हें बनाने की तकनीक पर पकड़ कमजोर हो जाए, तो इसका सीधा असर उस देश की रक्षा क्षमताओं पर पड़ सकता है। इससे उस देश के अत्याधुनिक हथियार बनाने की क्षमता कम हो सकती है। दूसरी ओर बैंकिंग, संचार, परिवहन और उद्योग जैसे क्षेत्र भी चिप्स पर निर्भर हैं। यही कारण है कि इनका उत्पादन और सप्लाई सुरक्षित रखना आज आर्थिक मजबूती और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी है।वर्तमान में अमेरिका के पास सबसे आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स पर बढ़त है। हालांकि, ध्यान देने वाली बात ये है कि अमेरिका के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स का महत्व नया नहीं है। 1980 के दशक में ही तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने सैन्य ताकत बनाए रखने के लिए चिप टेक्नोलॉजी में अमेरिकी बढ़त को जरूरी बताया था। उस समय सैटेलाइट, स्टील्थ विमान और क्रूज मिसाइल जैसे आधुनिक हथियारों में इनका इस्तेमाल बढ़ रहा था। आज अमेरिका के सामने चीन के रूप में एक बड़ी आर्थिक और तकनीकी चुनौती है। इसके अलावा चिप निर्माण या डिजाइनिंग में अपनी पुरानी बढ़त बनाए रखना भी उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है।सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ देश के भीतर इन चिप्स का निर्माण करना है। अमेरिका आज भी चिप डिजाइन करने वाले सॉफ्टवेयर और तकनीक के क्षेत्र में मजबूत स्थित रखता है। इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (EDA) टूल्स के वैश्विक बाजार में उसकी हिस्सेदरी करीब 85 फीसदी बताई गई है। इन टूल्स की मदद से दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप्स का डिजाइन तैयार किया जाता है। हालांकि, चिप बनाने से लेकर उनकी पैकेजिंग और टेस्टिंग तक के कई जरूरी कामों में अमेरिका दूसरे देशों पर निर्भर है।