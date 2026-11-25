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मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता से कहा कि वह 30 नवंबर तक इस मुद्दे पर निर्देश लेकर आएं।कोलकाता नगर निगम ने अगले निकाय चुनाव से पहले अपने वार्डों की सीमाओं में बदलाव की प्रक्रिया (परिसीमन) शुरू की है। इसके तहत निगम में वार्डों की संख्या मौजूदा 144 से बढ़कर 209 हो सकती है।कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोक दिया था। यह रोक तब तक लगाई गई थी, जब तक एकल पीठ वार्ड परिसीमन से जुड़ी याचिका पर फैसला नहीं कर देती।पीठ ने कहा, 'हम विवादित आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। इसकी वजह यह है कि जिन तथ्यों और कानूनी मुद्दों को उठाया गया है, उन पर खंडपीठ नया और उचित आदेश पारित करेगी'।पीठ ने कहा, 'एकल न्यायाधीश के सामने लंबित रिट याचिका को खंडपीठ के पास भेजने का निर्देश दिया जाएगा। और जब तक खंडपीठ इस पर अपना विचार नहीं बना लेती, तब तक चुनाव रोके जा सकते हैं'। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने कहा, 'हमें लंबित चुनावों को बिना उचित कारण के टालना नहीं चाहिए'।हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि एकल पीठ के सामने लंबित याचिका का निपटारा होने तक कोलकाता नगर निगम के चुनाव की अधिसूचना जारी न की जाए।परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया था कि कोलकाता नगर निगम के वार्डों की संख्या तय करने की पूरी प्रक्रिया को अमान्य घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता माकपा के पूर्व पार्षद हैं।उन्होंने 11 सितंबर की उस राजपत्र अधिसूचना को रद्द करने का भी आग्रह किया था, जिसमें वार्डों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया था। उनका कहना था कि यह अधिसूचना कानून के खिलाफ है। दीपू दास ने आरोप लगाया कि परिसीमन की प्रक्रिया वास्तविक आबादी के बजाय मतदाता सूचियों के आधार पर की गई है। इससे बड़ी संख्या में निवासियों को बाहर कर दिया गया।याचिकाकर्ता ने दावा किया कि नगर निगम में कोई निर्वाचित परिषद नहीं थी। निगम की पूर्व अध्यक्ष स्मिता पांडे को सदन भंग होने के बाद इसका प्रशासक नियुक्त किया गया था। सदन 8 जून को भंग हुआ था।उन्होंने परिसीमन अधिसूचना के लागू होने पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की थी। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को कोलकाता नगर निगम के चुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोकने का आग्रह किया था। 29 अक्तूबर को एकल पीठ ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस फैसले से निराश होकर दीपू दास ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया था कि राज्य सरकार अपने चुने हुए प्रशासक को अपनी पसंद के मुताबिक सिफारिश करने का अधिकार दे सकती है। इसके बाद सरकार उसी सिफारिश से बंधी रह सकती है। इससे सरकार को खुद ही अपने लिए संशोधन की सिफारिश करने की अनुमति मिल जाएगी। यह व्यवस्था संबंधित प्रावधान की स्वतंत्रता को कमजोर करेगी।आदेश में कहा गया, 'ऐसी कठपुतली जैसी व्यवस्था को कोलकाता नगर निगम अधिनियम की योजना के अनुरूप नहीं माना जा सकता'।आदेश में आगे कहा गया, 'कोलकाता नगर निगम अधिनियम की धारा 601 की प्रमुख विशेषता यह है कि निगम को राज्य सरकार के सामने बाध्यकारी सिफारिश करने की संस्थागत स्वतंत्रता दी गई है। इससे निगम जैसी स्वायत्त संस्था को अपने ही वार्डों का परिसीमन तय करने का अधिकार मिलता है। दूसरे शब्दों में, उसे अपने निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन तय करने का अधिकार मिलता है'।आदेश में कहा गया कि निगम को बीच कार्यकाल में भंग करने और प्रशासक नियुक्त करने का तरीका सवालों के घेरे में है। इसके बाद घटनाओं का तेजी से आगे बढ़ना भी अहम है। आदेश में कहा गया कि इससे अपीलकर्ता की इस दलील को बल मिला कि 'इस पूरी अव्यवस्था के पीछे कोई योजना हो सकती है'।हालांकि, खंडपीठ ने अपनी टिप्पणियों के साथ एक शर्त भी रखी थी। उसने कहा था कि ये टिप्पणियां रिट याचिका के अंतिम निपटारे के संबंध में 'अस्थायी प्रकृति की' हैं।