जंतर-मंतर एट कोच्चि: सीजेपी के कार्यकर्ता जुटे, अभिजीत दीपके पहुंचे; चुनाव प्रक्रिया पर फिर क्या सवाल उठाए?

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके शनिवार को कोच्चि हवाई अड्डे पहुंचे। इसके बाद वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में शामिल हुए। यह प्रदर्शन मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी है। इस प्रदर्शन का नाम 'जंतर-मंतर एट कोच्चि' (कोच्चि में जंतर-मंतर) रखा गया है।

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