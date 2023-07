UCC: यूसीसी पर उद्धव गुट नरम, संजय राउत बोले- मसौदा आने दीजिए, कोई भी कानून का विरोध नहीं कर रहा

कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं तो शिवसेना (यूबीटी) लगातार यूसीसी के पक्ष में बोल रही है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि कानून का कोई विरोध नहीं है लेकिन पहले हमें इसके मसौदे को देखना है। उन्होंने कहा कि मसौदा आने दीजिए, कोई भी कानून का विरोध नहीं कर रहा है।

समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत कानून बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।