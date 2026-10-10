पात्रा का तंज: 'मोदी कहें सांस लेना जरूरी है तो विपक्ष नाक बंद कर लेगा'; सीजेपी के प्रदर्शन को बताया फ्लॉप शो

राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की: भाजपा

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भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कहा, 'कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बंद बुलाया था। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था। आज कुछ दूसरे तत्वों ने प्रदर्शन किया है। फिर 12 तारीख को एक प्रदर्शन बुलाया गया है। एक कालखंड में किस तरह से भारत में स्थितियों को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मगर उसके पीछे के नीयत को भी समझिए। अराजकतत्वों के अंदर भी अराजकता है कि किसे श्रेय मिले।भाजपा सांसद ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गुत्थमगुत्थी चल रही है। कल कुछ राजनेता राष्ट्रपति भवन गए थे। वहां से बाहर निकलने के बाद राहुल गांधी का बयान एक नालायक नेता के बयान के बराबर है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश हुई हो मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की।इतना ही नहीं, भाजपा सांसद ने प्रदर्शन स्थल पर सुविधाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले लोगों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर डॉक्टर और शौचालय जैसी सुविधाएं मांगने के लिए वकील सुप्रीम कोर्ट गए थे। पात्रा ने सवाल किया कि उस समय वोट चोरी का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी हुई थी तो अदालत में यह बात क्यों नहीं रखी गई।पात्रा ने हालिया उपचुनाव के नतीजों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चार सीटों के नतीजे आने के बाद भाजपा सभी सीटों पर जीती है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के रेजिनगर में वोटों की संख्या को लेकर उठाए गए सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। पात्रा के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी ने दावा किया था कि वहां कुल 772 वोट थे, जबकि भाजपा को 909 वोट मिले। अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले में गड़बड़ी और ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई थी।पात्रा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि रेजिनगर में कुल 1,109 मतदाता पंजीकृत हैं। उन्होंने विपक्ष पर गलत जानकारी के आधार पर भ्रम फैलाने और अराजकता पैदा करने की साजिश रचने का आरोप लगाया।संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष पिछले एक साल से वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, लेकिन अब तक सबूत सामने नहीं रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण देने चाहिए। पात्रा ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, वे ही अब लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं।संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर मोदी कभी यह भी कह दें कि सांस लेना जरूरी है तो विपक्ष कहीं अपनी नाक ही बंद न कर ले। इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने आगे कहा कि विपक्ष देश को अशांत करने की कोशिश में है और हम नक्सलियों को खत्म कर रहे हैं।