बदलती वैश्विक व्यवस्था: ऋषि सुनक बोले- भारत अपना रास्ता खुद तय करने में सक्षम, अमेरिका और चीन पर क्या कहा?

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मंगलवार को कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और खाड़ी देशों जैसे देश अब अपनी राह खुद चुनने में सक्षम हैं। वे हर मुद्दे पर अमेरिका या चीन से सहमत हों, यह जरूरी नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि दुनिया में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। इससे वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ रही है।

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