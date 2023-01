Tamil Nadu: तमिल अभिनेत्री ने छोड़ी भाजपा, अन्नामलाई बोले- मुझे अफसोस नहीं, सैकड़ों महिलाएं पार्टी में आ रहीं

तमिल अभिनेत्री गायत्री रघुरामम ने तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई पर आरोप लगाने के बाद पार्टी छोड़ दी है। गायत्री ने कहा था कि अन्नामलाई के कार्यकाल में पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस पर अन्नामलाई ने कहा कि उन्हें गायत्री के पार्टी छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी में सैकड़ों महिलाएं शामिल हो रही हैं।

In Chennai Virugambakkam, 2 DMK youth wing cadres molested a woman police officer, BJP & other parties raised this issue but no FIR was filed after two days. Y'day an FIR was filed & both were arrested. This shows how law & order is disturbed in state: Annamalai, TN BJP president pic.twitter.com/80GlfnizCC