महाराष्ट्र के पुणे में कानून-व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बुधवार को शिवाजीनगर जिला अदालत के बाहर दिनदहाड़े एक व्यक्ति पर हमला किया गया। कम से कम चार हमलावरों ने पहले गोलीबारी की और फिर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। घायल व्यक्ति की पहचान मंदार किवडे के रूप में हुई है। घटना के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इस वारदात को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पुणे की सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग की।

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