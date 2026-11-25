पुणे में कानून का डर खत्म?: कोर्ट के बाहर गोलीबारी, सुप्रिया सुले बोलीं- अपराध रोकने के लिए सरकार के साथ
पुणे की शिवाजीनगर जिला अदालत के बाहर दिनदहाड़े हुए हमले के बाद सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर चिंता जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से तीन से छह महीने में शहर की सुरक्षा सुधारने की मांग की। साथ ही अपराध रोकने के लिए अपनी पार्टी की ओर से सरकार को सहयोग देने की बात कही।
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महाराष्ट्र के पुणे में कानून-व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बुधवार को शिवाजीनगर जिला अदालत के बाहर दिनदहाड़े एक व्यक्ति पर हमला किया गया। कम से कम चार हमलावरों ने पहले गोलीबारी की और फिर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। घायल व्यक्ति की पहचान मंदार किवडे के रूप में हुई है। घटना के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इस वारदात को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पुणे की सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग की।
अदालत के बाहर हमले से बढ़ी चिंता
सुप्रिया सुले ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि पुणे में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार चिंता का विषय बनती जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर वह पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी बात रख चुकी हैं। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय तक भी अपनी चिंता पहुंचाई है। सुले का कहना है कि अदालत जैसी जगह के बाहर इस तरह की वारदात होना बताता है कि शहर में अपराधियों के मन से कानून का डर कम होता जा रहा है।
फडणवीस से सीधे हस्तक्षेप की मांग
सुप्रिया सुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पुणे की सुरक्षा व्यवस्था पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि फडणवीस के पास मुख्यमंत्री के साथ-साथ राज्य के गृह मंत्री की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में शहर की बिगड़ती कानून-व्यवस्था को सुधारना उनकी जिम्मेदारी है। सुले ने कहा कि सरकार को अगले तीन से छह महीने या फिर एक साल के भीतर हालात सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद इस मुद्दे पर राजनीति करना नहीं, बल्कि पुणे को सुरक्षित बनाना है।
अपराध रोकने के लिए सरकार का साथ देने को तैयार
सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के सांसद अमोल कोल्हे, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि शहर में शांति और लोगों का भरोसा कायम करना सबसे जरूरी है। इसके लिए राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखकर सभी दलों को साथ आना चाहिए।
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परिसीमन पर संजय राउत के बयान से अनजान सुले
वहीं, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत की ओर से परिसीमन को लेकर दिए गए बयान पर भी सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। न तो किसी ने उनसे इस मुद्दे पर बात की है और न ही कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है। सुले के मुताबिक, इस मामले में उन्हें सिर्फ कपिल सिब्बल का फोन आया था। उनके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति ने उनसे संपर्क नहीं किया है। उन्होंने कहा कि परिसीमन को लेकर उन्हें फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।