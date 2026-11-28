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The proposed delimitation framework marks a significant step towards reshaping India’s parliamentary landscape. #DelimitationBill #WomenReservation https://t.co/D5Uc2Umqbf — Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) November 28, 2026

तमिलनाडु: यहां लोकसभा की मौजूदा 39 सीटें हैं। 50 फीसदी बढ़ोतरी के बाद संख्या 58.5 होती है। नक्शे में इसे 59 सीटें दिखाया गया है।

यहां लोकसभा की मौजूदा 39 सीटें हैं। 50 फीसदी बढ़ोतरी के बाद संख्या 58.5 होती है। नक्शे में इसे 59 सीटें दिखाया गया है। आंध्र प्रदेश: मौजूदा 25 सीटों में बढ़ोतरी के बाद संख्या 37.5 होती है। प्रस्तावित नक्शे में इसे 38 सीटें किया गया है।

मौजूदा 25 सीटों में बढ़ोतरी के बाद संख्या 37.5 होती है। प्रस्तावित नक्शे में इसे 38 सीटें किया गया है। पंजाब: यहां मौजूदा 13 सीटों के हिसाब से नई संख्या 19.5 होती है। नक्शे में इसे 20 सीटें दिखाया गया है।

यहां मौजूदा 13 सीटों के हिसाब से नई संख्या 19.5 होती है। नक्शे में इसे 20 सीटें दिखाया गया है। तेलंगाना: मौजूदा 17 सीटों के हिसाब से नई संख्या 25.5 होती है। नक्शे में इसे 26 सीटें किया गया है।

केंद्र सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 816 किया जाएगा। इसके लिए संविधान (132वां संशोधन) विधेयक और परिसीमन (दूसरा) विधेयक लाया जा रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन दोनों विधेयकों को मंजूरी दी थी। अब इन्हें संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाना है।सरकार ने लोकसभा का विशेष सत्र सोमवार से और राज्यसभा का सत्र बुधवार से बुलाया है। चार दिन का यह विशेष सत्र तीन दिसंबर को समाप्त होगा। इसी दौरान लोकसभा में दोनों विधेयक पेश किए जाने हैं।प्रस्ताव के मुताबिक, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की लोकसभा सीटों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी सीटें बढ़ाने का आधार सभी राज्यों के लिए एक जैसा रखा गया है। इस बढ़ोतरी के बाद राज्यों के बीच सीटों का नया बंटवारा होगा। सरकार की ओर से साझा किए गए नक्शे में इसका उदाहरण भी दिखाई देता है। हालांकि, जिन राज्यों में अभी लोकसभा सीटों की संख्या विषम है, वहां आधी सीट के हिसाब से होने वाली बढ़ोतरी को पूर्ण संख्या में बदलने का सवाल भी सामने आया है।मौजूदा लोकसभा में कुछ राज्यों की सीटों की संख्या विषम है। ऐसे में 50 फीसदी बढ़ोतरी करने पर आधी सीट का आंकड़ा सामने आता है। विधेयकों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ऐसे मामलों में सीटों की संख्या को किस तरह पूर्णांक में बदला जाएगा। हालांकि, मेघवाल की ओर से साझा किए गए नक्शे से इस गणना का अंदाजा मिलता है।इस गणना से संकेत मिलता है कि सीटों की संख्या को पूर्णांक में बदलने के लिए ऊपर की संख्या को अपनाया गया है।जिन केंद्र शासित प्रदेशों में अभी लोकसभा की केवल एक सीट है, वहां 50 फीसदी बढ़ोतरी के हिसाब से सीटों की संख्या डेढ़ हो जाएगी। इसे दो करने पर सीटों में 100 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें एक ही रखी गई थीं। हालांकि, विधेयक के प्रावधान में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 50 फीसदी बढ़ोतरी की बात कही गई है। इसी आधार पर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 816 बताई गई है।अभी दोनों विधेयकों को संसद में पेश किया जाना है। इन पर चर्चा और पारित होने की प्रक्रिया बाकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संसद में पेश किए जाने से पहले परिसीमन (दूसरा) विधेयक, 2026 पर संविधान के अनुच्छेद 117(3) के तहत लोकसभा से विचार करने की सिफारिश की है। अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयकों से जुड़े विशेष प्रावधानों से संबंधित है।कुल मिलाकर, प्रस्ताव लागू होने पर लोकसभा का आकार 543 से बढ़कर 816 सदस्यों का हो सकता है। सरकार ने नए चुनावी नक्शे की झलक तो दिखा दी है, लेकिन इसका अंतिम स्वरूप संसद में विधेयकों के भविष्य पर निर्भर करेगा।