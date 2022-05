{"_id":"628485891756f23acb346c6e","slug":"rajiv-gandhi-assassination-case-orders-release-of-ag-perarivalan-hearing-in-supreme-court-today-news-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rajiv Gandhi Assassination Case : राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Wed, 18 May 2022 11:05 AM IST