रेलवे: हजारीबाग स्टेशन भी वाई फाई, अब तक देश के 6000 स्टेशनों पर मिलने लगी मुफ्त सुविधा

देश के रेल यात्रियों की बढ़ती इंटरनेट जरूरतों को देखते हुए रेलवे तेजी से इसके विस्तार में जुटा हुआ है। शनिवार को झारखंड के हजारीबाग स्टेशन पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा चालू की गई। इसके साथ ही रेलवे के 6000 स्टेशनों पर अब निशुल्क वाई-फाई सुविधा मिलने लगी है। हजारीबाग स्टेशन 6000 वां है।

Railways enables free Wi-Fi at its 6000th station as the facility went live at Hazaribagh town of Jharkhand on Saturday: Official