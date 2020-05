श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में मौतों के बीच रेलवे ने दी ये सलाह, अबतक 9 की गई जान

श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में नौ मौतें होने के बाद भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को लोगों से अपील की है कि यदि वे पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ट्रेन से यात्रा न करें। 27 मई को 48 घंटे के अंदर श्रमिक ट्रेन में कम से कम नौ यात्रियों की मौत हो गई। रेलवे का कहना है कि इन सभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था।

To protect vulnerable persons from #COVID19, in line with MHA directives,Railways makes an appeal that persons with co-morbidities, pregnant women, children below the age of 10 years and persons above 65 years may avoid travel by rail,except when it is essential: Railway Ministry pic.twitter.com/7NwJOaQR5l