राहुल गांधी 24 को मिलेंगे राष्ट्रपति से, कृषि कानूनों के विरोध में सौंपेंगे 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला पत्र

कांग्रेस के पू्र्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृ्त्व में पार्टी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 24 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। इस दौरान सभी कांग्रेस नेता राष्ट्रपति से तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करेंगे और इस बाबत करीब 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर भी सौंपेंगे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी दी।

Around 2 crore signatures from across India, urging the withdrawal of the three farm laws have been collected. It will be submitted to the President of India by a delegation of Congress leaders led by Rahul Gandhi on 24th Dec: Congress leader KC Venugopal

