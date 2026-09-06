'जंग में मानवीय पहलू ही निर्णायक': नौसेना प्रमुख ने युवाओं को दिए मंत्र; ओटीए से 29 महिलाओं समेत 365 पासआउट

भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने शनिवार को ओटीए की पासिंग आउट परेड में नए सैन्य अधिकारियों को आधुनिक युद्ध की बदलती तकनीक के बीच मानवीय नेतृत्व, साहस, सीखने की निरंतरता, देशसेवा और भरोसे को सफलता की कुंजी बताया। उन्होंने कहा कि हथियार और युद्ध तकनीक कितनी भी आधुनिक हो जाए, अंतिम परिणाम नेतृत्व करने, प्रेरित करने और विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने वाले सैनिकों से ही तय होता है। उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण और अभियानों को भी भविष्य की सैन्य क्षमता के लिए महत्वपूर्ण बताया।

विज्ञापन