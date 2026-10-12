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इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन: राहुल गांधी ने आरएसएस पर साधा निशाना, कहा- धमकियों और गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ेंगे

Mon, 12 Oct 2026 10:24 PM IST
देवेश त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Mon, 12 Oct 2026 10:24 PM IST
सार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वालों और आंदोलन का समर्थन करने वाले नागरिकों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार को यह संदेश देना था कि लोग दबाव और धमकियों से पीछे नहीं हटेंगे।

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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों और इंडिया गठबंधन के नेताओं व कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह दिन महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके जरिए सरकार को संदेश दिया गया कि भारत की जनता डरने वाली नहीं है।
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राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि वह प्रदर्शन में शामिल हर व्यक्ति का दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने उन करोड़ों लोगों का भी आभार जताया, जिन्होंने दोपहर तीन बजे अपने-अपने तरीके से आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ गठबंधन के नेताओं को भी धन्यवाद दिया।
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उन्होंने कहा, ''आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमें सरकार को यह दिखाना था कि भारत की जनता डरने वाली नहीं है। आप हमें मारिए, धमकाइए, डराने की कोशिश कीजिए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम आपकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे।''
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आरएसएस पर साधा निशाना
राहुल गांधी ने अपने बयान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि परसों उनके युवा साथियों की पिटाई करने वाले लोग सोमवार के प्रदर्शन के दौरान सामने नहीं आए। उन्होंने कहा, ''मैं सोच रहा था कि आरएसएस के वो कायर लोग कहां थे, जो परसों हमारे युवा साथियों को पीट रहे थे? कहां थे वो लोग? आज तो मुझे उनमें से कोई दिखाई नहीं दिया।''

राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब विपक्ष और देश की जनता प्रदर्शन कर रही थी, तब विरोधियों को सामने आना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग प्रधानमंत्री की तरह केवल गुंडागर्दी करना जानते हैं और उनमें सामने आकर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सत्ता और ताकत के दम पर ही लड़ सकते हैं।

'यह अलग-अलग प्रदर्शन नहीं, एक ही आंदोलन है'
राहुल गांधी ने प्रदर्शन में शामिल लोगों की एकजुटता की सराहना करते हुए कहा कि सभी ने एक टीम की तरह काम किया। उन्होंने दोहराया कि ये अलग-अलग प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक ही आंदोलन का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, ''हममें से हर एक व्यक्ति संविधान के इन हत्यारों, हमारे लोकतंत्र को कुचलने वालों के खिलाफ खड़ा होगा। और हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे।''

राहुल गांधी ने सिविल सोसाइटी संगठनों का भी आभार जताया, जो प्रदर्शन में शामिल हुए और आंदोलन के समर्थन में खड़े रहे। उन्होंने कहा कि उनके समर्थन की कद्र की जाती है।


संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्थन की अपील
कांग्रेस नेता ने उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया, जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदर्शन में भाग लेने वाले सभी लोगों पर गर्व है। राहुल गांधी ने अपने संदेश के अंत में प्रदर्शनकारियों, इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं तथा समर्थन देने वाले नागरिक संगठनों का एक बार फिर आभार जताया।
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