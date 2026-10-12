इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन: राहुल गांधी ने आरएसएस पर साधा निशाना, कहा- धमकियों और गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ेंगे

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I’d like to thank every single person who came out today for this protest. I'd also like to thank the millions of people who showed support in their own way at 3pm. Thank you to the leaders of INDIA bloc, all the workers of the Congress party and workers of the INDIA bloc. Today was a very important day because we needed to show the government that the people of India are not going to be intimidated. You cannot beat us, threaten us, frighten us. We will not accept being bullied. I was wondering where the cowards of the RSS who were beating the young children day before yesterday were. Where were those people? Because I didn’t see them. When we are standing there and when the people of India are standing there, why don’t you come out? Why don’t you wear your little scarves and come out and see what happens? Because you’re essentially, like the Prime Minister of India, bullies. You cannot stand up. You can only use power to fight. So, it’s very heartening to see what happened. I’m proud of everybody. Everybody worked like a team. As I said in my press conference, there are no parallel protests. It’s one protest, and it’s a protest where everybody is standing together. Every single person is going to stand against these killers of our Constitution, these killers of our democracy. And we’re not going to back down. I’d also like to thank everybody from civil society organisations who came, supported us. We value your support, and we love all of you. Thank you all for coming out and defending the idea of India, the idea of the Constitution, the idea of our democracy. I’m extremely proud of every single person who came out on the streets. Thank you. आज के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले हर एक व्यक्ति का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन करोड़ों लोगों का भी धन्यवाद, जिन्होंने दोपहर 3 बजे अपने-अपने तरीके से इस आंदोलन को समर्थन दिया। INDIA गठबंधन के नेताओं, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और INDIA गठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमें सरकार को यह दिखाना था कि भारत की जनता डरने वाली नहीं है। आप हमें मारिए, धमकाइए, डराने की कोशिश कीजिए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम आपकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सोच रहा था कि RSS के वो कायर लोग कहाँ थे, जो परसों हमारे युवा साथियों को पीट रहे थे? कहाँ थे वो लोग? आज तो मुझे उनमें से कोई दिखाई नहीं दिया। जब हम वहाँ खड़े हैं, जब देश की जनता वहाँ खड़ी है, तो तुम बाहर क्यों नहीं आते? अपनी छोटी-छोटी गमछियाँ पहनकर क्यों नहीं बाहर आते हो और देखते हो कि क्या होता है? क्योंकि तुम भी देश के प्रधानमंत्री की तरह सिर्फ़ गुंडागर्दी करना जानते हो। तुममें सामने आकर खड़े होने की हिम्मत नहीं है। तुम सिर्फ़ सत्ता और ताक़त के दम पर लड़ सकते हो। इसलिए आज जो कुछ हुआ, उसे देखकर बहुत खुशी होती है। मुझे आप सभी पर गर्व है। सबने एक टीम की तरह काम किया। जैसा कि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ये अलग-अलग प्रदर्शन नहीं हैं। यह एक ही आंदोलन है, जिसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हममें से हर एक व्यक्ति संविधान के इन हत्यारों, हमारे लोकतंत्र को कुचलने वालों के ख़िलाफ़ खड़ा होगा। और हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं उन सभी सिविल सोसाइटी संगठनों का भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आज हमारे साथ आए और जिन्होंने हमारा समर्थन किया। आपके समर्थन की हम कद्र करते हैं। हम आप सभी से मोहब्बत करते हैं। भारत की सोच, हमारे संविधान के विचार और हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज सड़कों पर उतरने वाले हर व्यक्ति का धन्यवाद। मुझे उन सभी लोगों पर बेहद गर्व है, जो आज सड़कों पर उतरे। बहुत-बहुत धन्यवाद! — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 12, 2026

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि वह प्रदर्शन में शामिल हर व्यक्ति का दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने उन करोड़ों लोगों का भी आभार जताया, जिन्होंने दोपहर तीन बजे अपने-अपने तरीके से आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ गठबंधन के नेताओं को भी धन्यवाद दिया।उन्होंने कहा, ''आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमें सरकार को यह दिखाना था कि भारत की जनता डरने वाली नहीं है। आप हमें मारिए, धमकाइए, डराने की कोशिश कीजिए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम आपकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे।''राहुल गांधी ने अपने बयान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि परसों उनके युवा साथियों की पिटाई करने वाले लोग सोमवार के प्रदर्शन के दौरान सामने नहीं आए। उन्होंने कहा, ''मैं सोच रहा था कि आरएसएस के वो कायर लोग कहां थे, जो परसों हमारे युवा साथियों को पीट रहे थे? कहां थे वो लोग? आज तो मुझे उनमें से कोई दिखाई नहीं दिया।''राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब विपक्ष और देश की जनता प्रदर्शन कर रही थी, तब विरोधियों को सामने आना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग प्रधानमंत्री की तरह केवल गुंडागर्दी करना जानते हैं और उनमें सामने आकर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सत्ता और ताकत के दम पर ही लड़ सकते हैं।राहुल गांधी ने प्रदर्शन में शामिल लोगों की एकजुटता की सराहना करते हुए कहा कि सभी ने एक टीम की तरह काम किया। उन्होंने दोहराया कि ये अलग-अलग प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक ही आंदोलन का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, ''हममें से हर एक व्यक्ति संविधान के इन हत्यारों, हमारे लोकतंत्र को कुचलने वालों के खिलाफ खड़ा होगा। और हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे।''राहुल गांधी ने सिविल सोसाइटी संगठनों का भी आभार जताया, जो प्रदर्शन में शामिल हुए और आंदोलन के समर्थन में खड़े रहे। उन्होंने कहा कि उनके समर्थन की कद्र की जाती है।कांग्रेस नेता ने उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया, जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदर्शन में भाग लेने वाले सभी लोगों पर गर्व है। राहुल गांधी ने अपने संदेश के अंत में प्रदर्शनकारियों, इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं तथा समर्थन देने वाले नागरिक संगठनों का एक बार फिर आभार जताया।