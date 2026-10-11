‘भाजपा सरकार में तमिल का गौरव बढ़ा’: सुधांशु त्रिवेदी बोले- देश में विभाजन पैदा करना राहुल गांधी का लक्ष्य

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सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हमारी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अनर्गल और आधारहीन आरोप लगाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता में सत्य क्या है, इसे स्पष्ट करने के लिए वह एक मिनट का पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। इससे तथ्यों और आंकड़ों की तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी।उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अराजकता फैलाने का अभियान चलाया जा रहा है। दुनिया की कई ताकतें नहीं चाहतीं कि भारत तरक्की करे। उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी इमरजेंसी की बात करते हैं, लेकिन क्या एक किलोमीटर की बैरिकेडिंग इमरजेंसी है?सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी का लक्ष्य है कि देश में विभाजन कैसे पैदा किया जाए, जबकि भाजपा का लक्ष्य एकता है। उन्होंने राहुल गांधी के उस आरोप को भी गलत बताया, जिसमें कहा गया था कि नीट परीक्षा लागू होने से तमिल भाषा पर हमला हो रहा है। त्रिवेदी ने कहा कि तमिल भाषा का पूरा सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। इसके अलग-अलग आयामों को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया गया है।सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग-अलग अवसरों पर तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल प्रतीकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने तमिलनाडु में विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि चेन्नई में 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर काम किया गया है। उन्होंने बताया कि चेन्नई मेट्रो के लिए 4,900 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 3,700 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा कराईकल-पेरलम रेल लाइन के लिए 750 करोड़ रुपये दिए गए हैं।त्रिवेदी ने कहा कि चेन्नई, वीओसी और कामराजनगर में कार्गो क्रूज सुविधाओं को उन्नत करने के लिए तीन बंदरगाहों के विकास का काम किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में रेल बजट के लिए 7,611 करोड़ रुपये दिए गए हैं। राज्य के 77 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नए सिरे से विकसित किया जाएगा।इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने चेन्नई में छात्रों के गूंज कार्यक्रम के दौरान कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिल संस्कृति, भाषा और इतिहास पर हमला नहीं करने देंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदी फिल्म 'मिस्टर इंडिया' के खलनायक मोगेम्बो के रूप में पेश करते हुए कहा था कि मोगेम्बो मोदी लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं।राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु की संस्कृति, भाषा और इतिहास पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि परिसीमन के जरिए तमिलनाडु को निशाना बनाया जा रहा है।