राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार और भाजपा को घेरा: फॉर्म-7 के जरिए 15000 वोटर हटाने का लगाया आरोप, क्या सवाल उठाए?

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राहुल गांधी ने कहा कि बेलगावी में केवल तीन दिनों में करीब 15 हजार मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए Form-7 की बड़ी संख्या में आवेदन आए। उन्होंने दावा किया कि 22, 23 और 24 सितंबर को ये आवेदन जमा किए गए। राहुल के मुताबिक, इन आवेदनों के निशाने पर मुस्लिम, एससी, एसटी और ओबीसी मतदाता थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन समुदायों के बड़ी संख्या में लोग भाजपा के खिलाफ मतदान करते हैं और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।आगे आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने का काम केंद्रीकृत तरीके से सॉफ्टवेयर के जरिए किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि चुनिंदा लोगों के खिलाफ भाजपा और चुनाव आयोग से जुड़े लोग मिलकर थोक में फॉर्म-7 भरते हैं और इस तरह बड़ी संख्या में नाम वोटर लिस्ट से गायब किए जा सकते हैं। राहुल ने यह भी सवाल उठाया कि कर्नाटक कांग्रेस के नेता कथित मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं, फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर एफआईआर को लेकर क्या रुख है। उन्होंने एसआईआर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए।फॉर्म-7 का इस्तेमाल मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए आपत्ति या आवेदन देने में किया जाता है। बेलगावी में कई मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन सामने आने के बाद विवाद शुरू हुआ। एक मामले में करीब 200 फॉर्म-7 आवेदन बूथ लेवल अधिकारी के पास पहुंचाए गए थे। आरोप था कि इन आवेदनों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकारी पर दबाव बनाया गया। संबंधित अधिकारी ने हस्ताक्षर करने से इनकार किया था। बाद में प्रशासन की ओर से कहा गया कि इन आपत्तियों के आधार पर किसी मतदाता का नाम हटाया नहीं गया था।बेलगावी के कुछ मतदान केंद्रों पर पहले से भरे हुए फॉर्म-7 आवेदन मिलने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ फॉर्म में मतदाताओं के नाम और दूसरी जानकारी पहले से दर्ज थी। कुछ बूथ लेवल अधिकारियों ने दबाव बनाए जाने की बात कही है। एक बूथ लेवल एजेंट ने यह भी बताया कि बड़ी संख्या में मिले फॉर्म में उसके अपने परिवार और आसपास रहने वाले लोगों के नाम शामिल थे। हालांकि, इन घटनाओं और राहुल गांधी के करीब 15 हजार नामों वाले दावे को एक ही संख्या के रूप में जोड़ना अभी सही नहीं होगा। उपलब्ध जानकारी में अलग-अलग स्थानों पर अलग संख्या के आवेदन सामने आए हैं।राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देकर सरकारी गवाह यानी अप्रूवर बन जाना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी तथा अमित शाह के खिलाफ जांच होनी चाहिए। उन्होंने एसआईआर के जरिए लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप भी लगाया। राहुल ने अपने रीट्वीट में दावा किया कि बेलगावी में मुस्लिम मतदाताओं की जानकारी पहले से भरे फॉर्म-7 आवेदनों में मिली और बूथ लेवल अधिकारियों पर उन लोगों के नाम हटाने वाले फॉर्म पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया गया।