पुणे में दीवार ढहने से पांच लोगों की मौत, राहत और बचाव के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम

महाराष्ट्र में भारी मानसूनी बारिश के बीच पुणे में एक दीवार गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। सोमवार की आधी रात करीब 1:15 बजे यह दुर्घटना हुई। सूचना मिलने के बाद मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है।

Pune: Five dead and four injured after a wall of Sinhgad College, Ambegaon collapsed at around 1:15 am today. NDRF team at the spot; rescue operation underway. pic.twitter.com/kz36PHJA0x