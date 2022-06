Prophet Remarks Row: बंगाल में हिंसक प्रदर्शन, आगजनी और पथराव, तीन दिन बंद रहेगा इंटरनेट

भाजपा के दो पूर्व नेताओं की पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ। हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन और पुलिस बूथ में आग लगा दी। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा जिले में सड़कों पर जाम लगाया। जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों की धूलागढ़, पंचला और उलूबेरिया में पुलिस के साथ झड़प हुई। प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय राजमार्ग छह की नाकेबंदी करने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलिसकर्मी इसे खुलवाने पहुंचे, तो उन्होंने झड़प शुरू कर दी। मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि भाजपा के दो पूर्व नेताओं को उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी के लिए फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

West Bengal | Internet services suspended till 6 am on 13th June in Howrah district in wake of protests today and the current situation here. pic.twitter.com/WdEHH6pPai