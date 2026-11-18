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कब और क्यों भारत आए थे विलियम और केट?

विलियम और केट सोमवार को मुंबई पहुंचे थे। वे अर्थशॉट प्राइज के छठे सालाना पुरस्कार समारोह में शामिल होने आए थे। राजुकमार विलियम ने 2020 में इस पहल की शुरुआत की थी। इसका मकसद दुनिया की बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं के नए और बेहतर समाधान तलाशना है। साथ ही ऐसे समाधानों पर काम करने वालों की मदद करना भी है। विज्ञापन



हर साल पांच विजेताओं को चुना जाता है। हर विजेता को 10 लाख पाउंड दिए जाते हैं। भारतीय रुपये में यह रकम 12 करोड़ रुपये से ज्यादा है। इस पैसे से विजेता अपने प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर आगे बढ़ा सकते हैं। विज्ञापन विज्ञापन



समारोह में कौन-कौन शामिल हुआ?

मंगलवार को शाही जोड़े ने अर्थशॉट प्राइज समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में नए समाधान तलाशने वाले लोग शामिल हुए। कारोबार जगत के बड़े नेता और कई मशहूर हस्तियां भी पहुंचीं। कार्यक्रम में अभिनेता रामी मालेक, क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और ब्रिटिश बैंड टेक दैट शामिल हुए।



केट ने समारोह में एक पुरस्कार दिया। वहीं, राजकुमार विलियम ने अपने संबोधन में ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे पर ध्यान दिलाया। उन्होंने बताया कि दुनिया में गर्म लहरें लगातार गंभीर होती जा रही हैं। विनाशकारी बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है।



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मुंबई में करण जौहर से मिले प्रिंस विलियम

मुंबई में दौरे के आखिरी दिन प्रिंस विलियम धर्मा प्रोडक्शंस पहुंचे। यहां फिल्म निर्माता करण जौहर ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रिंस विलियम ने बॉलीवुड फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' के एक गाने पर कलाकारों को डांस करते देखा। उन्होंने अभिनेता सैफ अली खान और करीना कपूर खान से भी मुलाकात की।



केट मिडलटन कहां गईं?

दूसरी ओर, केट मिडलटन मुंबई के एक मैटरनिटी और चाइल्ड केयर अस्पताल पहुंचीं। यहां उन्होंने स्वास्थ्यकर्मियों से बातचीत की। उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों से मुलाकात की और उनके काम के बारे में जाना।



दूसरी बार भारत आए विलियम और केट

राजकुमार विलियम और केट मिडलटन का यह भारत का दूसरा आधिकारिक दौरा था। इससे पहले दोनों अप्रैल 2016 में भारत आए थे। उनका यह दौरा दो खास मकसदों से जुड़ा था। पहला, पर्यावरण संरक्षण के लिए राजकुमार विलियम की कोशिशों को आगे बढ़ाना। दूसरा, भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना। इस दौरे का मकसद भारत और ब्रिटेन के बीच कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूत करना भी था।



प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के साथ ही भारत में उनके सभी कार्यक्रम पूरे हो गए। यह मुलाकात उनके तीन दिन के भारत दौरे का आखिरी कार्यक्रम रही।

विलियम और केट सोमवार को मुंबई पहुंचे थे। वे अर्थशॉट प्राइज के छठे सालाना पुरस्कार समारोह में शामिल होने आए थे। राजुकमार विलियम ने 2020 में इस पहल की शुरुआत की थी। इसका मकसद दुनिया की बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं के नए और बेहतर समाधान तलाशना है। साथ ही ऐसे समाधानों पर काम करने वालों की मदद करना भी है।हर साल पांच विजेताओं को चुना जाता है। हर विजेता को 10 लाख पाउंड दिए जाते हैं। भारतीय रुपये में यह रकम 12 करोड़ रुपये से ज्यादा है। इस पैसे से विजेता अपने प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर आगे बढ़ा सकते हैं।मंगलवार को शाही जोड़े ने अर्थशॉट प्राइज समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में नए समाधान तलाशने वाले लोग शामिल हुए। कारोबार जगत के बड़े नेता और कई मशहूर हस्तियां भी पहुंचीं। कार्यक्रम में अभिनेता रामी मालेक, क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और ब्रिटिश बैंड टेक दैट शामिल हुए।केट ने समारोह में एक पुरस्कार दिया। वहीं, राजकुमार विलियम ने अपने संबोधन में ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे पर ध्यान दिलाया। उन्होंने बताया कि दुनिया में गर्म लहरें लगातार गंभीर होती जा रही हैं। विनाशकारी बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है।ये भी पढ़ें: वीआईपी आए तो चमकी सड़कें: हाईकोर्ट की बीएमसी को फटकार- आम लोगों के लिए स्थायी सफाई व्यवस्था क्यों नहीं? मुंबई में दौरे के आखिरी दिन प्रिंस विलियम धर्मा प्रोडक्शंस पहुंचे। यहां फिल्म निर्माता करण जौहर ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रिंस विलियम ने बॉलीवुड फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' के एक गाने पर कलाकारों को डांस करते देखा। उन्होंने अभिनेता सैफ अली खान और करीना कपूर खान से भी मुलाकात की।दूसरी ओर, केट मिडलटन मुंबई के एक मैटरनिटी और चाइल्ड केयर अस्पताल पहुंचीं। यहां उन्होंने स्वास्थ्यकर्मियों से बातचीत की। उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों से मुलाकात की और उनके काम के बारे में जाना।राजकुमार विलियम और केट मिडलटन का यह भारत का दूसरा आधिकारिक दौरा था। इससे पहले दोनों अप्रैल 2016 में भारत आए थे। उनका यह दौरा दो खास मकसदों से जुड़ा था। पहला, पर्यावरण संरक्षण के लिए राजकुमार विलियम की कोशिशों को आगे बढ़ाना। दूसरा, भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना। इस दौरे का मकसद भारत और ब्रिटेन के बीच कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूत करना भी था।प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के साथ ही भारत में उनके सभी कार्यक्रम पूरे हो गए। यह मुलाकात उनके तीन दिन के भारत दौरे का आखिरी कार्यक्रम रही।

ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और राजकुमारी केट मिडलटन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात नई दिल्ली में हुई। दोनों तीन दिवसीय भारत दौरे पर हैं। बुधवार को उनके दौरे का आखिरी दिन था।