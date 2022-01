नीदरलैंड: लॉकडाउन के बीच चौथी बार प्रधानमंत्री बने मार्क रट, पीएम मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट को चौथे कार्यकाल के लिए शपथ लेने पर मंगलवार को बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने यह विश्वास व्यक्त किया कि दोनों नेता भारत एवं नीदरलैंड के बीच व्यापक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

Congratulations to my dear friend Prime Minister @markrutte and best wishes for a successful fourth term in office. Confident that we will together advance the wide-ranging partnership between India and the Netherlands to new heights.