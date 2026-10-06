सीएम शुभेंदु का बड़ा एलान: 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती, अविवाहित महिलाओं को 50 हजार; क्या है योजना?

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सरकार ने 'कर्मबंधुओं' का मासिक मानदेय भी बढ़ा दिया है। ये अंशकालिक सहायक कर्मचारी हैं। उनका मानदेय पांच हजार रुपये से बढ़ाकर आठ हजार रुपये कर दिया गया है।अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों का भोजन भत्ता भी बढ़ाया गया है। इसे 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई स्वीकृत रिक्तियों के लिए परीक्षा और भर्ती की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग और राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड पूरी करेंगे।उन्होंने कहा, हमने राज्य में एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। हम अब उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लोक सेवा आयोग अब पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। लंबित सभी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। पिछली तृणमूल सरकार के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्रों और प्रशासनिक कमियों से जुड़ी दिक्कतों के कारण युवाओं को नौकरियों से वंचित रहना पड़ा।अधिकारी ने दावा किया कि अगर तृणमूल कांग्रेस अब सत्ता में होती, तो राज्य में कभी कोई भर्ती नहीं होती। उन्होंने बताया कि ये खाली पद कई विभागों में होंगे। इनमें वन विभाग, दमकल सेवा, जेल विभाग, गृह विभाग और पहाड़ी मामलों से जुड़े विभाग शामिल हैं।मुख्यमंत्री ने 'कर्मबंधुओं' के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी का भी एलान किया। ये भूमि और भूमि राजस्व विभाग के तहत काम करने वाले अनुबंध पर रखे गए सफाई कर्मचारी हैं। उनका मानदेय इसी महीने से 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये कर दिया गया है।सरकारी छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का भोजन भत्ता भी बढ़ाया गया है। अधिकारी ने बताया कि इसे 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रति माह किया गया है।अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा ले रही अविवाहित महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए भगिनी निवेदिता योजना को भी मंजूरी दी है।इस योजना के तहत लाभार्थियों को पहले साल 17 हजार रुपये मिलेंगे। दूसरे साल भी 17 हजार रुपये दिए जाएंगे। तीसरे साल 16 हजार रुपये मिलेंगे। इस तरह तीन साल में कुल 50 हजार रुपये की मदद दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह योजना अगले साल जनवरी से लागू की जाएगी।पुलिस भर्ती को लेकर अधिकारी ने बताया कि करीब 12 हजार पदों पर नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया 11 अक्टूबर को शुरू की जाएगी। उसी दिन एक कार्यक्रम में करीब 5 हजार उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।उन्होंने यह भी बताया कि राज्य पुलिस के लिए आपातकालीन सहायता नंबर 112 शुरू किया जाएगा। यह सेवा 10 अक्टूबर को महालया के दिन शुरू होगी।इस मौके पर 400 वाहन और 450 मोटरसाइकिल विभिन्न पुलिस थानों को सौंपी जाएंगी। इसके लिए ब्रिगेड परेड मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।अधिकारी ने बताया कि 10 अक्टूबर को महालया के मौके पर ईडन गार्डन्स में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इसमें करीब 3 हजार ड्रोन का विशेष प्रदर्शन भी किया जाएगा।उन्होंने कहा कि करीब 45 हजार लोगों के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। राज्यपाल को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है।अधिकारी ने कहा, तीन हजार ड्रोन मां को बंगाल लेकर आएंगे। उन्होंने ड्रोन प्रदर्शन को इस साल के समारोह के प्रमुख आकर्षणों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि महालया के बाद कई सरकारी कार्यक्रम शुरू होंगे। ये कार्यक्रम पूरे त्योहार के दौरान जारी रहेंगे।अधिकारी ने बताया कि दुर्गा पूजा समितियों के लिए 26 अक्टूबर को विशेष विजया सम्मेलनी आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में सामान्य भोजन व्यवस्था की जगह पश्चिम बंगाल के अलग-अलग जिलों के लोकप्रिय व्यंजनों के स्टॉल लगाए जाएंगे।