President Election: ओडिशा से दिल्ली रवाना हुईं द्रोपदी मुर्मू, कल भर सकती हैं राष्ट्रपति पद का नामांकन, बेटी इतिश्री ने कही यह बात

राजग की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रोपदी मुर्मू आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से दिल्ली रवाना हो रही हैं। वे शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगी।

भावी राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री ने भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में कहा कि मां राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, यह अविश्वसनीय लग रहा है। ओडिशा की एक बैंक में कार्यरत इतिश्री ने कहा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हमें इस पर अब भी भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। इतिश्री ने कहा कि मां को भी यह भरोसा नहीं था।

#WATCH | Odisha: NDA's Presidential candidate Droupadi Murmu leaves from MCL Guest House in Bhubaneswar, for the airport.