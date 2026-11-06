प्रकाश राज का सियासी मैदान में नया मोर्चा: एसआईआर के खिलाफ कोच्चि में उतरेंगे, क्या है सीजेपी की तैयारी?

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आयोजकों के मुताबिक, विरोध मार्च शनिवार शाम चार बजे कोच्चि के मरीन ड्राइव से शुरू होगा। यहां से मार्च राजेंद्र मैदान तक जाएगा, जहां एक जनसभा आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम को 'जंतर-मंतर एट कोच्चि' नाम दिया गया है। सीजेपी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि इसमें केरल के अलग-अलग हिस्सों से लोग पहुंचेंगे। खासतौर पर युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है।अभिनेता प्रकाश राज और पार्टी संस्थापक अभिजीत दिपके के अलावा सीजेपी की राष्ट्रीय नेता अफरीन नवाज और दक्षिण भारत के प्रभारी विजय रेड्डी मल्लांगी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दिपके और प्रकाश राज ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किए। इन वीडियो के जरिए दोनों ने लोगों से विरोध मार्च में शामिल होने की अपील की है।कोच्चि सिटी पुलिस की विशेष शाखा के अधिकारियों ने बताया कि सीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाल ही में कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर कोच्चि के पुलिस उपायुक्त से मुलाकात की थी। पुलिस को उम्मीद है कि मार्च शांतिपूर्ण रहेगा। हालांकि, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।कोच्चि में होने वाला यह प्रदर्शन ऐसे समय आयोजित किया जा रहा है, जब पार्टी के नेता हाल ही में दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों को लेकर पुलिस कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। सीजेपी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली के जंतर-मंतर में प्रवेश करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया था। इसके बाद दिल्ली में पार्टी की ओर से घोषित तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दिपके को हिरासत में लिया गया था। हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राष्ट्रीय राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में सीजेपी नेताओं से पूछताछ भी की थी।