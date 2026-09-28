एसआईआर को लेकर बढ़ी सियासी हलचल: रामदास आठवले बोले- सीईसी के इस्तीफे की मांग उचित नहीं

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रामदास आठवले ने रविवार को कहा कि कि राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों द्वारा किसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर बिना उचित आधार सवाल उठाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास पर असर पड़ सकता है। निर्वाचन आयोग अपने आंतरिक कामकाज को लेकर आधिकारिक स्पष्टीकरण दे चुका है। हर मुद्दे पर इस्तीफे की मांग करना उचित नहीं है और कॉकरोच जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर ‘इस्तीफा जनता पार्टी’ रख लेना चाहिए।”केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) एसआईआर का समर्थन करती है, क्योंकि इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं का अधिकार छीनना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है।